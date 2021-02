PC portables Gamer légers et puissants : les meilleurs modèles de 2021

Un PC portable permettant de jouer, c’est bien. Et s’il est compact et léger, c’est encore mieux pour le transporter dans un sac et jouer dans le train ! Nous avons sélectionné pour vous les configurations les plus mobiles de ce début d’année.

Il n’y a pas si longtemps, les PC portables gamer ressemblaient souvent au MSI Titan GT80 : 3 kg (pour le modèle 15,6 pouces) et des dimensions imposantes, avec en particulier une épaisseur de près de 4 cm. Ce n’était pas l’idéal en 2015 lorsqu’on devait se déplacer avec sa machine. Et ne parlons par de la version 17 pouces ! (MSI s’est amélioré depuis. Son dernier GT76 est un 17,3″ dans le châssis d’un 15,6″).

Razer Blade Stealth et MSI GT80 Titan, le PC gamer d’aujourd’hui et d’hier

Or, ces derniers temps, les configurations ont vu leurs performances croître sensiblement, avec des processeurs centraux et des puces graphiques toujours plus efficaces et pourtant de moins en moins énergivores. Du coup, la montée en température de ces composants a été de moins en moins forte, ce qui a permis aux constructeurs de réduire progressivement la place accordée aux systèmes de refroidissement.

Et aujourd’hui, certains PC portables gamers – comme les récents Asus TUF Dash F15 et Zephyrus G15 GA503QS-003T – sont quasiment plus compacts (moins de 2 cm d’épaisseur) et légers (environ 2 kg au maximum) que bon nombre de « simples » configurations multimédia vendues il y a deux ou trois ans ! L’utilisation de matériaux toujours plus légers pour réaliser le châssis des machines, comme l’aluminium ou certains alliages (magnésium-aluminium, par exemple) a également contribué à cette cure d’amaigrissement.

Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2021 par marque

Notre sélection de PC portables gaming

Bien sûr, il y a PC gamer et PC gamer… Tout dépend de la somme qu’on est prêt à investir dans sa future machine. En fonction de son processeur central (4, 6 ou 8 cœurs, de dernière génération ou pas), à la puce graphique embarquée et aux caractéristiques de son écran, les prix varient du simple au triple !

En effet, si les configurations gaming d’entrée de gamme sont généralement proposées aux alentours de 1000 € (entre 700 et 1000 en promotion !), il faut compter entre 2500 et 3000 € pour un PC portable de compétition, dotées de toutes les dernières technologies.

HP Pavilion Gaming 15-EC1022NF 999,99€ > Rue du Commerce Verdict : Même si ce PC portable n’appartient à la gamme HP Omen, qui regroupe les machines destinées aux gamers, ses composants sont suffisamment performants pour jouer dans de bonnes conditions la plupart du temps, parfois peut être avec quelques limitations en termes de qualité graphique. De plus, il est doté d’un clavier rétro éclairé (en vert), qui comprend un pavé numérique, et des haut-parleurs conçus par le spécialiste de l’audio Bang & Olufsen. Et parmi ses connecteurs, on trouve un port USB de type C et un lecteur de cartes mémoire microSD. plus Processeur AMD Ryzen 5 4600H (6 coeurs) Carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Ecran 15,6 pouces Full HD 60 Hz Mémoire 16 Go SSD 512 Go Poids 1,98 kg Dimensions 25,7 x 36 x 2,35 cm Fiche technique +

Dell Inspiron 15 7000 1299,04€ > Dell Verdict : Chez Dell, puisque l’Alienware M15 R4 n’est pas un modèle très compact, on peut se tourner vers une configuration un peu moins sophistiquée et néanmoins séduisante, l’Inspiron 15 7000. Ce PC portable design – avec des bords d’écran très fins malgré la présence de la webcam – et compact est équipé de composants qui peuvent faire fonctionner la plupart des jeux, pour peu qu’on n’utilise pas un niveau graphique trop avancé ! En outre, sa connectique comprend trois ports USB 3.2, dont un de type C compatible Thunderbolt 3, un lecteur de cartes mémoire microSD et une sortie vidéo HDMI. plus Processeur Intel Core i7-10750H (6 coeurs) Carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Ecran 15,6 pouces Full HD 60 Hz Mémoire 16 Go SSD 1 To Poids 1,9 kg Dimensions 23,4 x 35,6 x 1,89 cm Fiche technique +

MSI GF63 Thin 10SDR-1037FR 1399€ > Boulanger Verdict : Depuis longtemps, MSI dispose à son catalogue deux gamme de deux gammes de PC portables gamers fins et légers, les GF Thin et GS Stealth (les modèles Stealth sont plus sophistiqués que les Thin). Le GF63 Thin est particulièrement léger (1,86 kg contre 2,1 kg pour un GS66). De plus, il a l’avantage d’embarquer un écran pouvant délivrer des animations d’une grande fluidité, en 144 Hz, ainsi qu’une puce graphique Nvidia plus véloce que celle intégrée aux deux premières configurations de notre sélection. Pratique, il est doté de quatre ports USB, dont 2 type C. plus Processeur Intel Core i7-10750H (6 coeurs) Carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Ecran 15,6 pouces Full HD 144 Hz Mémoire 8 Go SSD 512 Go Poids 1,86 kg Dimensions 25,4 x 35,9 x 2,1 cm Fiche technique +

Asus ROG Zephyrus G14 GA401IV-159T 1899,99€ > Boulanger Verdict : De nos jours, les PC portables au format 14 pouces sont devenus très rares, à fortiori dans une configuration gaming ! C’est pourquoi le ROG Zephyrus G14 d’Asus mérite notre attention, avec son poids de seulement 1,7 kg. De plus, les différents tests réalisés ont mis en évidence une excellente autonomie, ce qui est parfait pour jouer loin d’une prise électrique ! L’équipement du PC comprend un lecteur d’empreintes digitales, mais pas de Webcam. Ce modèle de l’année dernière embarque une puce graphique GeForce RTX 2060 et un processeur AMD haut de gamme de 4ème génération. La version 2021, annoncée il y a quelques semaines, devrait être disponible prochainement, avec les derniers composants AMD (5ème génération) et Nvidia (RTX 30×0). On trouve également cette machine dans des configurations un peu moins onéreuse : 1499 € avec un écran 60 Hz, une puce graphique GeForce GTX 1650 Ti et un processeur AMD Ryzen 7 4800HS (8 cœurs). Ou encore à 1399 €, avec une GeForce GTX 1650. plus Processeur AMD Ryzen 9 4900HS (8 coeurs) Carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 Ecran 14 pouces Full HD 120 Hz Mémoire 16 Go SSD 1 To Poids 1,7 kg Dimensions 32,4 x 22 x 1,99 cm Fiche technique +

Razer Blade Stealth 2099,99€ > Razer Verdict : Le PC portable Blade Stealth de Razer se distingue des toutes les autres configurations destinées aux joueurs par son format 13 pouces, unique en son genre. Et malgré cela, la machine exploite une puce graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, associée en l’occurrence au processeur Intel Core i7-1165G7 (Tiger Lake). D’autre part, pour satisfaire tout le monde, trois types d’écran sont proposés : Full HD OLED 60 Hz, Full HD LCD 120 Hz ou 4K LCD 60 Hz ! Et, bien sur, le tout est complété par un clavier RGB. Bref, le Blade Stealth est très facilement transportable, puisqu’il ne pèse que 1,4 kg, soit à peine plus qu’un ultrabook de Dell ou d’Apple… plus Processeur Intel Core i7-1165G7 (4 coeurs) Carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Ecran 13,3 pouces Full HD 120 Hz Mémoire 16 Go SSD 512 Go Poids 1,41 kg Dimensions 1,53 x 21 x 30,4 cm Fiche technique +

Gigabyte Aorus 15G 2439,42€ > Fnac Verdict : A l’instar de MSI ou Razer, Gigabyte est un constructeur bien connu des gamers. Son PC portable AORUS 15G est léger (2 Kg). Son écran Full HD de 15,6 pouces supporte une fréquence de rafraichissement maximale de 240 Hz. Et il faut bien la dernière puce graphique haut de gamme de Nvidia, la RTX 3080, pour espérer atteindre ce nombre très élevé d’images par seconde avec certains jeux de type FPS. Bon point, le clavier mécanique dispose d’un rétro éclairage RGB configurable touche par touche. Et la batterie de la configuration a une très grande capacité (94 Wh), afin d’offrir une bonne autonomie… sauf lors des séances de jeu ! plus Processeur Intel Core i7 10870H (8 coeurs) Carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Ecran 15,6 pouces Full HD 240 Hz Mémoire 32 Go SSD 1 To Poids 2 kg Dimensions 35,7 x 24,4 x 2,3 cm Fiche technique +

Asus ROG Zephyrus G15 2599,99€ > Rue du Commerce Verdict : Ce PC portable Asus affiche de hautes performances grâce à un couple AMD Ryzen 9 / Nvidia GeForce RTX 3070 des plus efficaces. D’autre part, son écran allie une définition précise (QHD, soit 2560 x 1440 pixels), mais pas trop (pas de 4K !), et une fréquence d’affichage suffisamment élevée (165 Hz) pour assurer des animations très fluides (sans tomber dans l’excès, par exemple une fréquence de 300 Hz, qui nécessiterait des composants encore plus performants !). L’équipement de la configuration s’avère complet puisqu’il comprend un lecteur d’empreintes digitales et un lecteur de cartes mémoire microSD. Enfin, presque ! Puisque seule la Webcam manque à l’appel ! Lire le test Processeur AMD Ryzen 9 5900HS (8 coeurs) Carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 Ecran 15,6 pouces QHD 165 Hz Mémoire 16 Go SSD 1 To Poids 2 kg Dimensions 35,5 x 24,3 x 1,99 cm Fiche technique +

Les portables gaming ultra légers qui arriveront très bientôt

Les constructeurs sont manifestement sensibles au fait que de plus en plus de joueurs sont intéressés par des machines performantes pouvant être facilement déplacées. C’est pourquoi plusieurs d’entre eux ont présenté de nouvelles configurations particulièrement compactes, au début de l’année, à l’occasion du CES (virtuel) 2021.

Acer : ses PC portables gamer de 2021

Acer Predator Triton 300SE – Crédit : Acer

Ainsi, Acer a annoncé l’arrivée prochaine du Predator Triton 300SE. Ce PC portable s’annonce bien plus compact que les autres machines gaming au catalogue du constructeur (Nitro, Predator Helios 300) et que quasiment tous ses concurrents (à l’exception de l’Asus Zephyrus G14), grâce à l’intégration d’un écran de 14 pouces, qui fonctionnera à une fréquence de 144 Hz. La gestion de l’affichage sera confié à la puce graphique Nvidia GeForce RTX 3060, qui sera complétée par un processeur Intel Core i7 de 11ème génération. Au final, la machine ne pèsera que 1,7 Kg et ne mesurera que 1,8 cm d’épaisseur.

Asus : ses PC portables gamer de 2021

Asus Zephyrus G14 avec AniMe Matrix- Crédit : Asus

Asus, de son côté, a dévoilé la version 2021 de son ROG Zephyrus G14. Ce dernier devrait embarquer un processeur AMD Ryzen 9 5900HS et la GeForce RTX 3060 (au maximum). Côté écran, on aura le choix entre trois modèles : QHD (2560 x 1440 pixels) en 120 Hz, et Full HD en 60 ou 144 Hz. En option, le boîtier du PC pourra intégrer un dispositif original, appelé AniMe Matrix, composé de 1215 LEDs qui permettent d’afficher sur le capot de la machine le dessin – animé – de votre choix. Le poids du Zephyrus G14 n’est que de 1,6 kg (ou 1,7 kg avec le système AniMe Matrix).

Asus ROG Flow X13 – Crédit : Asus

Toutefois, le PC portable le plus original annoncé par Asus fut sans doute le ROG Flow X13, un ultra portable au format 13,4 pouces, qui peut se transformer en véritable PC gamer surpuissant, grâce à un boîtier contenant une carte graphique Nvidia de dernière génération. De base, l’ultrabook pèse 1,3 kg. Selon les modèles, il intègre un écran Full HD 120 Hz ou 4K 60 Hz. Dans les deux cas, l’écran est tactile et peut pivoter sur 360 degrés afin de transformer la machine en tablette. Et l’affichage est géré par une puce Nvidia GeForce GTX 1650. Le processeur central est un modèle AMD Ryzen 7 ou Ryzen 9. D’autre part, sa batterie se recharge par l’intermédiaire du port USB C.

Chez soi ou en déplacement, on peut connecter à tout moment au ROG Flow X13 le petit boîtier ROG Mobile XG (1 kg !), qui embarque une puce GeForce RTX 3080 et son alimentation. L’opération s’effectue par l’intermédiaire d’une interface propriétaire (PCIe 3 4x), pour connecter Le boîtier fait également office de réplicateur de ports (4 USB A, Ethernet, HDMI et DisplayPort). Au final, l’ultrabook et son boîtier ne pèsent que 2,3 kg.

HP : ses PC portables gamer de 2021

HP Envy 14 – crédit : HP

En théorie, le Envy 14 que HP a récemment annoncé n’appartient pas à une gamme de PC portables « gaming » (comme les Omen). Toutefois, ses composants lui confèrent une bonne polyvalence, avec en particulier la possibilité de jouer à de nombreux jeux. En effet, il embarque non seulement un processeur Intel de onzième génération, mais aussi une puce graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Et comme son nom l’indique, son écran 14 pouces au format 16:10 (définition de 1920 x 1200 pixels) lui permet de ne peser que 1,49 kg. L’ordinateur est également équipé d’un lecteur d’empreintes digitales et d’une Webcam HD dotée d’un obturateur physique.

Lenovo : ses PC portables gamer de 2021

Lenovo Legion Slim 7 – Crédit : Lenovo

Enfin, Lenovo a dévoilé son futur Legion Slim 7, dont le boîtier – réalisé en aluminium – ne pèse que 1,9 kg (pour 1,9 cm d’épaisseur). Deux options d’affichage (en 15,6 pouces) devraient être disponibles : en 4K à 60 Hz ou en Full HD 165 Hz. Côté composants internes, la machine devrait être équipée d’un processeur AMD de dernière génération (la 5ème, nom de code Cezanne) et d’une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3060. De plus, sa Webcam 720p est munie d’un volet manuel d’obturation, alors qu’un lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton de démarrage.

Razer : ses PC portables gamer de 2021

Razer Blade Stealth 13 – Crédit : Razer

Les nouveaux PC portables Blade de Razer, au format 15,6 pouces, s’annoncent eux aussi prometteurs, avec leur poids de 2,1 Kg, une puce graphique GeForce RTX 3060, 3070 ou 3080 et un écran Full HD (de 144 à 360 Hz), QHD (165 ou 240 Hz) ou encore 4K (60 Hz). Le reste de l’équipement comprend un clavier RGB et un processeur Intel Core i7 (10750H ou 10875H).

Comment choisir un PC portable gamer en 2021 ?

Si les PC portables destinés aux joueurs sont souvent bien plus onéreux que les « simples » configurations bureautiques / multimédia, c’est qu’ils doivent respecter plusieurs contraintes techniques, afin d’offrir une expérience ludique satisfaisante. N’est pas PC gamer qui veut !

Tous les processeur (CPU) ne sont pas égaux face aux jeux

En matière de processeur, un PC portable gaming n’exploitera jamais une puce d’entrée de gamme, comme l’Intel Core i3. Les modèles dits de milieu de gamme, comme l’Intel Core i5, peuvent à la rigueur être proposés, sur une configuration « gaming d’entrée de gamme ». Mais, en règle générale, on trouve surtout des puces haut de gamme, Core i7 pour Intel. Sans oublier bien sur AMD, qui revient en force ces derniers temps avec ses deux dernières générations de puces Ryzen (Ryzen 4 et Ryzen 5).

Mais attention, encore une fois, il y a Core i7 et Core i7 ! En effet, certaines puces Intel de onzième génération (Tiger Lake), comme le Core i7-1165G7, ou Tiger Lake-H (Core i7-11370H ou 11375H) n’intègrent que 4 cœurs physiques (8 threads). Or, les tests montrent qu’ils ne permettent pas d’obtenir des performances optimales, en jouant, même avec une puce graphique très performante. C’est pourquoi de nombreux constructeurs préfèrent encore avoir recours aux Intel de 10ème génération avec 8 cœurs, comme le Core i7-10870H.

De la même façon, un PC gamer digne de ce nom n’exploite généralement pas un processeur à basse consommation électrique, dont les performances sont bridées (on les repère par la lettre U qui termine leur référence, comme Ryzen 7 4800U). La référence des puces qui délivrent de hautes performances, mieux adaptées aux PC portables gamer, se terminent pour leur part par H ou HS : AMD Ryzen 9 5900HS ou Intel Core i7-10870H.

De toute façon, les constructeurs choisissent la plupart du temps un processeur adapté au positionnement marketing de leur machine. Mais si vous repérez un PC portable soit disant « gaming » avec un processeur à basse consommation électrique… méfiance !

Quelle puce graphique (GPU) faut-il choisir ?

Pour la puce graphique (GPU), le choix est plus simple, car AMD est quasiment absent de l’équation. Nvidia règne en maître absolu !

Une configuration pour jouer ne se reposera pas sur les performances d’un iGPU (puce graphique intégrée au processeur central, comme l’Intel Iris Xe). Car le but est bien sur de pouvoir jouer dans de bonnes conditions, c’est-à-dire avec entre 30 et 60 images par seconde au minimum, afin d’assurer des animations de qualité, et avec la meilleure qualité graphique possible (sinon, à quoi bon ?).

Donc, par ordre de prix croissant de la machine, on trouve les composants Nvidia suivants : GeForce GTX 1650, GTX 1650 Ti, GTX 1660 Ti, et – depuis le début de l’année 2021 – les GeForce RTX 3060, 3070 et 3080 (qui ont remplacé les GeForce RTX 2060, 2070 et 2070).

Attention, il est important de bien choisir une puce graphique adaptée au reste de l’équipement du PC portable ! En effet, l’adéquation entre celle-ci et la fréquence de rafraichissement de l’écran est de plus en plus cruciale, à l’heure où les constructeurs multiplient les machines équipées de dalles LCD offrant des taux de rafraichissement très élevés. Inutile en effet d’acheter une configuration avec un écran pouvant fonctionner en 240 Hz, par exemple, si la puce graphique d’entrée de gamme (RTX 3060 !) ne peut pas calculer plus de 144 images par seconde dans la plupart des derniers jeux ! A l’instar du modèle Asus Tuf Dash F15 que nous avons récemment testé, on peut se retrouver avec une machine très onéreuse qui pourtant ne pourra pas exploiter pleinement le potentiel de l’écran.

Asus TUF Dash F15 – Crédit : ASus

Après, c’est un choix personnel à faire entre la fluidité des animations et la qualité des graphismes. Plus ces derniers sont sophistiqués, plus la puce graphique va ramer. Et pour obtenir des animations comportant plus de 144 images par seconde, il faudra la plupart du temps baisser considérablement la qualité graphique, ce qui est quand même dommage…

Le système de refroidissement

Qui dit « composants performants », dit également « importante montée en température dans le feu de l’action ». Les constructeurs se doivent donc d’intégrer un dispositif de refroidissement très efficace, pour que les joueurs ne se brulent ni les doigts ni les cuisses lorsqu’ils jouent dans leur canapé !

Et malgré le festival des appellations marketing (du genre « Cooler Boost Trinity + »), destinées à vous convaincre que la ventilation de tel ou tel constructeur est la plus efficace, il est difficile à juger autrement qu’en situation réelle, puisque la durée et l’intensité des séances de jeu sont variables d’un joueur à un autre…

Il faut également avoir conscience que le dispositif de ventilation de certains PC portables gaming génère parfois un niveau sonore très élevé. Ce n’est pas vraiment important si on joue avec un casque, sauf si on joue dans une pièce où se trouve d’autres personnes…

Quel type d’écran pour un PC portable gamer ?

Évidemment, les configurations les plus légères sont celles équipées d’un écran de 14 pouces, à l’instar de l’Asus Zephyrus G14, qui ne pèse que 1,7 kg. Toutefois, la machine s’avère assez onéreuse, compte tenu de son équipement. En effet, il faut compter 1500 € pour le modèle GA401II-116T équipé d’une puce Nvidia GeForce GTX 1650 Ti et d’un processeur AMD Ryzen 7 4800HS, et 1900 € pour le GA401IV-159T, avec une RTX 2060 et un Ryzen 9-4900HS !

Asus Zephyrus G14 – Crédit : Asus

Ces PC portables gamer au format 14 pouces sont toutefois assez peu représentés puisque les constructeurs se focalisent le plus souvent sur le format 15,6 pouces, qui offre un meilleur confort visuel (c’est aussi un point important lorsqu’on joue). Bien sur, dans ce domaine, le format 17 pouces est le plus intéressant, mais la configuration devient moins facilement transportable…

Les machines gaming avec un écran de 13,3 pouces sont quasi inexistantes. Seul Razer s’est lancé ce défi – pour l’instant – avec son Blade Stealth. En effet, avec l’annonce de son ROG Flow X13, Asus est sur le point de lui emboîter le pas, avec un concept évolutif, à la fois ultra portable et ultra gamer !

Pour ce qui est de la définition, le standard Full HD (1920 x 1080 pixels) est encore le plus souvent utilisé. Certaines configurations embarquent un écran 4K (3840 x 2160 pixels). Mais cela présente un double inconvénient. tout d’abord, il n’est pas évident que tout le monde voit l’amélioration de la précision d’affichage sur une surface limitée à 15,6 pouces (autant jouer directement sur une télévision !). D’autre part, la puce graphique rame considérablement plus qu’en Full HD, pour effectuer des calculs intensifs sur 4 fois plus de pixels…

Razer Blade Stealth – Crédit : Razer

La nouveauté réside dans l’arrivée d’une solution intermédiaire : le mode QHD (2560 x 1440 pixels). Exploité par Asus et Razer, il offre un bon compromis, avec une puce graphique de type GeForce RTX 3070 ou RTX 3080.

Comme nous l’avons déjà in indiqué, les dalles LCD supportant des hautes fréquences de rafraichissement sont de plus en plus courantes. Afin d’obtenir des animations plus fluides, plus agréables, elles peuvent désormais comporter de 144 à 240 images par seconde, voire même 300 et même 360 images par seconde (!), comme sur l’Asus Strix Scar 17 qui a été annoncé lors du CES 2021 !

Certains constructeurs proposent également des dalles OLED 4K, qui offrent un superbe affichage, mais au prix d’un surcout non négligeable ! Cette technologie n’est pas indispensable pour jouer, car elle s’adresse surtout aux passionnés de films / séries.

Autonomie : le maillon faible

Malgré des batteries de grosses capacités (jusqu’à 99 Wh, le maximum pour pouvoir embarquer dans un avion)(quand on pouvait encore voyager), il ne faut pas espérer pouvoir jouer de façon intensive loin d’une prise électrique.

Autonomie de l’Asus Zephyrus G15 en utilisation bureautique

En revanche, dans le cadre d’une utilisation bureautique (web, mail, réseaux sociaux, etc.) ou pour regarder des vidéos, des progrès certains ont été réalisés ces dernières années, comme le montre notre test du Zephyrus G15 d’Asus. Pour ne rien gâcher, les constructeurs font aussi des efforts pour réduire la taille du bloc d’alimentation qui accompagne les PC portables gamer…

Bon point, les PC portables récents peuvent mettre à profit leur port USB C pour recharger leur batterie, à l’aide de l’adaptateur qui sert également à recharger son smartphone. Ça peut dépanner !

Le reste de l’équipement « gamer » standard

Un PC portable gamer embarque un minimum de 8 Go de mémoire (16 Go le plus souvent) et obligatoirement un SSD pour le stockage, afin que les temps de chargement des jeux ne soient pas trop longs. Ce dernier doit aussi avoir la plus grande capacité possible, car les jeux prennent de plus en plus de place !

Asus ROG Strix Scar – Des LEDs mais pas de Webcam ! – Crédit : Asus

C’est bien connu, les gamers aiment que leur machine clignote de toutes les couleurs ! C’est pourquoi, les PC portables disposent d’un clavier équipé d’un système de rétro éclairage, RGB de préférence et configurable touche par touche dans l’idéal ! Le boîtier de certaines machines, comme les Asus ROG Strix intègrent également une bande LED qui égaye les nuits !

Pour le reste, il est toujours préférable que la connectique comprenne un port réseau Ethernet (qui offre une connexion plus fiable qu’en Wi-Fi lorsqu’on joue chez soi) et au moins trois ports USB, pour connecter une manette, une souris, etc.

Attention, certains PC portables récents ont fait une croix sur la Webcam, ce qui peut contrarier ceux qui ont l’habitude de poster leurs exploits sur Twitch. C’est le cas des configurations commercialisées par Asus (TUF, Zephyrus, Strix).