Epic Games Store : voici les deux jeux gratuits de la semaine, ne les ratez pas !

Chaque semaine, l’Epic Games Store vous réserve de nouveaux cadeaux. Deux jeux vidéo vont devenir gratuits pendant quelques jours : The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition et Thief. Vous avez sept jours pour les récupérer sans rien débourser.

La barre des 270 millions de joueurs a été dépassée sur l’Epic Games Store. La célèbre plateforme parvient notamment à attirer de nouveaux adeptes grâce à sa sélection hebdomadaire de cadeaux. Ces dernières semaines, nous avons notamment pu mettre la main sur Invincible Presents: Atom Eve et Call of the Wild: The Angler. Dans la foulée, le service a mis à notre disposition le Metroidvania Islets. Mais quid du nouveau lot de la semaine ?

The Outer Worlds et Thief sont gratuits pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Du 4 au 11 avril, les utilisateurs auront accès gratuitement aux deux jeux suivants :

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Thief

The Outer Worlds est un RPG d’action conçu par Obsidian Entertainment. Il vous plonge dans un futur alternatif aux confins de la galaxie. Alors que vous sortez à peine de votre hibernation sur un vaisseau colonial, vous vous retrouvez confronté à une conspiration qui menace d’anéantir la colonie. Le jeu vous invitera alors à explorer les différentes planètes et zones d’Halcyon où vous rencontrerez les factions qui luttent pour le pouvoir.

Vos décisions auront un impact sur l’intrigue et sur le développement de votre personnage. Outre le jeu de base, la version Spacer’s Choice Edition inclut aussi tous les DLC pour offrir une expérience complète. Il s’agit en outre d’un remaster, les graphismes et les performances ayant été améliorés. Voici un aperçu de ce RPG acclamé par la critique :

Thief est un jeu d’infiltration développé par Eidos-Montréal. Le Baron et sa milice oppriment le peuple de la Cité. Alors qu’une révolution gronde, le Maître Voleur Garret se retrouve au milieu de ce conflit épineux. Si vous n’intervenez pas, la destruction de la cité sera inévitable. Vous serez amené à arpenter les dédales de la Cité et à réaliser des cambriolages audacieux pour trouver trésors et secrets.

Différentes approches seront possibles – fantôme, opportuniste et prédateur. La furtivité vous permettra d’éviter les confrontations directes risquées. Pour mener à bien vos missions d’infiltration, vous pourrez exploiter votre arsenal (matraque, flèches) et vos compétences de concentration qui vous permettront de tromper vos ennemis.

Ces deux jeux rejoignent la longue liste de titres offerts par l’Epic Games Store depuis 2018.