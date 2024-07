Epic Games Store : prenez votre envol dans le jeu gratuit de la semaine

L’Epic Games Store offre un nouveau jeu vidéo ce jeudi, comme à son habitude. Vous allez cette fois-ci pouvoir intercepter The Falconner, un jeu de combat aérien où vous devrez affronter d’autres oiseaux de guerre dans les cieux.

© Tomas Sala

Si vous aimez faire de bonnes affaires, nous vous recommandons vivement d’aller faire un tour chaque semaine sur l’Epic Games Store. La plateforme offre constamment de nouveaux titres qu’il est possible de garder à vie sans contrepartie. Ce serait donc bête de s’en priver. Après avoir donné le RPG narratif Sunless Skies : Sovereign Edition (encore disponible pendant quelques heures), un nouveau cadeau sera bientôt mis à votre disposition.

The Falconeer est offert pendant une semaine sur l’Epic Games Store

The Falconeer sera gratuit du 4 au 11 juillet sur le service d’Epic. Dans ce jeu de combat aérien développé par Tomas Sala, vous incarnez un Falconeer aux commandes d’un oiseau de guerre gigantesque. Vous arpenterez l’univers de la Grande Ursée où d’anciennes reliques sont revendiquées par plusieurs factions. De nombreuses missions vous seront proposées (escorte, patrouille, exploration, attaque, défense, livraison) et vous serez évidemment amené à affronter d’autres oiseaux de guerre.

Lors des affrontements, vous pourrez utiliser votre lance-foudre et vos attaques spéciales qui vous aideront à venir à bout des autres Falconeers mais aussi des navires de guerre et des créatures aquatiques qui se dresseront sur votre route comme le kraken. “Plongez dans les profondeurs sombres de l’océan, surplombez les nuages pour affronter des villes-crabes géantes ou engagez des duels aériens furieux contre le mystérieux Ordre mancien qui contrôle et réglemente la technologie”, tease l’Epic Games Store sur la fiche du jeu.

Au cours de l’aventure, vous pourrez améliorer votre oiseau de guerre en l’agrémentant d’équipements et de compétences spéciales. Vos choix auront en outre une influence certaine sur les conflits entre les différentes factions (Mancers, Freebooters, Imperium, Civils et Pirates). Il ne faudra donc pas les prendre à la légère.

The Falconeer sera disponible gratuitement dès jeudi à partir de 17 heures.