Espace : comment Thomas Pesquet a-t-il célébré le 14 juillet à bord de l’ISS ?

Pour la première fois de sa carrière, Thomas Pesquet a célébré le 14 juillet dans l’Espace. Les astronautes travaillent dur à bord de la Station spatiale internationale. Ils réalisent plusieurs expériences par jour qui sont généralement centrées sur la médecine, la physiologie et les cellules souches, comme Thomas Pesquet l’avait expliqué au footballeur Kylian Mbappé lors d’une visioconférence.

Thomas Pesquet fête le 14 juillet à bord de l’ISS – Crédits : ESA / NASA–T. Pesquet

Néanmoins, les astronautes ont droit à 2 ou 3 jours de congé pour une mission de 6 mois. Étant donné que la fête nationale américaine, le 4 juillet, est tombée un dimanche, le 14 juillet était l’occasion idéale de prendre un jour de congé. Un repos bien mérité pour les astronautes qui ont récemment déployé les panneaux solaires de l’ISS. Thomas Pesquet et son collègue américain Shane Kimbrough ont effectivement réalisé plusieurs sorties spatiales pour installer et déployer les nouveaux panneaux solaires iROSA.

Un dîner français à bord de l’ISS pour les astronautes

Thomas Pesquet avait préparé une surprise à ses collègues américains, russes et japonais pour fêter comme il se doit la fête nationale française. Il a partagé plusieurs photos de la journée sur son compte Twitter. Vous pouvez les retrouver dans le tweet ci-dessous. Pour l’occasion, les astronautes ont porté des tee-shirts aux couleurs de la France. Thomas Pesquet était également coiffé du béret traditionnel français.

Quelques photos d'hier : c'était mon premier #14Juillet dans l'espace

🇫🇷🥖🥐

Pictures from yesterday when I celebrated 14 July (#BastilleDay ) with my friends https://t.co/0PurTko6SB #MissionAlpha pic.twitter.com/jcQUCKZO3O — Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 15, 2021

L’astronaute français a expliqué que : « j’ai essayé de marquer le coup avec un dîner français, des drapeaux, et OK, quelques clichés du Français vu depuis les USA – merci à nos instructeurs de SpaceX pour le patch croissant unique au monde ». SpaceX a effectivement offert un écusson en forme de croissant à Thomas Pesquet. L’absence de croissant était d’ailleurs la seule déception de l’astronaute pour ce 14 juillet.

De plus, Thomas Pesquet n’a pas révélé le contenu exact du menu français préparé à bord de l’ISS. On peut tout de même voir sur la photo qu’il était composé d’une entrée, d’un plat de résistance, de fromage et d’un dessert. Un dîner tout à fait classique, mais que les astronautes étrangers n’ont probablement pas l’habitude de déguster. Quelques plats proposés étaient par exemple des coquillettes au foie gras et au bœuf ou encore du saumon au citron confit et même du bœuf bourguignon.

