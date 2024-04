“Star Wars : la menace fantome” retourne au cinéma pour fêter ses 25 ans !

Pour célébrer le 25ème anniversaire de STAR WARS : LA MENACE FANTOME, plus de 250 projections sont prévues en France le 4 mai 2024, avec des marathons de la saga dans certains cinémas. On vous dit tout ci-dessous.

Voir tous les Star Wars sur Disney+

À l’occasion de la Journée mondiale Star Wars, le 4 mai 2024, les fans de la saga intergalactique sont invités à une célébration unique : le retour au cinéma de STAR WARS : LA MENACE FANTOME, 25 ans après sa sortie initiale. Lucasfilm a décidé de marquer cet anniversaire avec panache, en organisant plus de 250 projections spéciales à travers toute la France.

Dès aujourd’hui, les préventes sont ouvertes, permettant aux aficionados de la saga de réserver leur place pour redécouvrir sur grand écran le début de l’épopée de la prélogie Star Wars. Cette initiative promet de raviver les souvenirs des fans de la première heure tout en introduisant une nouvelle génération au film qui a relancé l’une des franchises cinématographiques les plus emblématiques.

En parallèle à ces projections, un événement d’envergure prendra place dans plusieurs cinémas majeurs du territoire, tels que le KINEPOLIS LOMME à Lille et le PATHÉ BELLECOUR à Lyon, qui accueilleront un marathon de près de 24 heures de visionnage. Cette séance marathon proposera l’intégrale des 9 films composant la saga Skywalker, offrant une immersion totale dans l’univers Star Wars, de l’aube de la Fédération du Commerce à la chute de l’Empire.

C’est une opportunité sans précédent pour les fans de toutes les générations de s’immerger dans la mythologie Star Wars, d’autant plus que certains lieux, comme le GRAND REX à Paris, débuteront cet événement dès le 1er mai, anticipant la Journée mondiale Star Wars.

Le film qui a relancé la saga Star Wars

STAR WARS : LA MENACE FANTOME détient une place spéciale dans le cœur des fans et dans l’histoire de la franchise. Sorti en 1999, ce film marquait le début de la prélogie, se situant chronologiquement avant les événements de la trilogie originale et introduisant de nouveaux personnages clés tels que Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, et le redoutable Sith Dark Maul. Le film a non seulement ravivé l’intérêt mondial pour Star Wars mais a également établi les fondations narratives qui influenceront toute la saga. Son importance réside dans sa capacité à explorer les origines de personnages emblématiques et à élargir l’univers Star Wars, introduisant de nouveaux mondes, espèces, et concepts de la Force.

L’intrigue de LA MENACE FANTOME sert de catalyseur à de nombreux événements cruciaux dans l’univers Star Wars. Suivant les aventures du jeune Anakin Skywalker, découvert sur Tatooine et destiné à devenir le puissant Darth Vader, ce film explore les premiers signes de la Force en lui et sa rencontre avec les Jedi qui changeront le cours de sa vie. L’épopée commence véritablement ici, sur la planète désertique de Tatooine, avant de nous emmener vers des batailles épiques sur Naboo et des confrontations dramatiques qui dévoilent la montée des Sith. LA MENACE FANTOME pose les bases du destin tragique d’Anakin, tout en tissant les premiers fils du récit qui mènera à la légendaire trilogie originale.

Ce 25ème anniversaire offre donc une occasion exceptionnelle de plonger dans les débuts de la saga Skywalker, en revenant là où tout a commencé. C’est une chance pour les fans de longue date de revivre ces moments magiques, mais également pour une nouvelle génération de découvrir l’ampleur et la profondeur de l’univers Star Wars. Et pour ceux qui préfèrent le confort de leur salon, vous pouvez aussi voir et revoir le film via l’application Disney+.

Voir La Menace Fantôme sur Disney+

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.