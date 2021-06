ISS : nouvelle sortie spatiale de Thomas Pesquet et son collègue pour déployer les panneaux solaires

À bord de l’ISS, l’astronaute Thomas Pesquet et son collègue américain Shane Kimbrough ont effectué une nouvelle sortie spatiale pour terminer le déploiement du premier panneau solaire et préparer l’installation du deuxième.

Sur l’ISS, de nouveaux panneaux solaires surnommés iROSA sont progressivement déployés pour augmenter la production d’énergie. Ils ont été livrés par un cargo de SpaceX. Mercredi dernier, l’astronaute Thomas Pesquet et son collègue américain Shane Kimbrough ont effectué une sortie dans l’Espace pour installer le premier panneau solaire du nouvel ensemble.

Thomas Pesquet (à droite) et son collègue installent le panneau solaire – Crédits : Roscosmos / Oleg Novitskiy

Néanmoins, des problèmes inattendus les ont empêchés de terminer à temps le déploiement du premier panneau solaire. Après plus de 7 heures dans l’Espace, les deux hommes ont dû rentrer à la Station spatiale internationale et remettre à plus tard leur mission.

Le deuxième nouveau panneau solaire de l’ISS sera installé vendredi

Les astronautes de la NASA et de l’ESA sont retournés dans l’Espace ce dimanche 20 juin pendant 6 heures et 28 minutes. Cette sortie extravéhiculaire s’est soldée par un succès. En effet, le Français et l’Américain ont réussi à terminer le déploiement du premier iROSA. Après l’avoir aligné sur son support, Thomas Pesquet n’a pas pu contenir sa joie. Il s’est exclamé : « Ouais ! Il a été engagé ! Woohoo ! » Avec les conseils du centre de contrôle de mission de la NASA, les deux hommes ont finalement utilisé des câbles et des attaches pour déployer complètement le panneau qui mesure 19 mètres de long.

Ensuite, les astronautes ont préparé l’installation du deuxième panneau solaire. Ils termineront son déploiement lors d’une troisième sortie extravéhiculaire qui est prévue pour vendredi 25 juin. Désormais, l’Américain Shane Kimbrough comptabilise 52 heures et 43 minutes de sorties spatiales. Quant à lui, le Français Thomas Pesquet est sorti dans l’Espace pendant 26 heures et 15 minutes au total. D’ailleurs, Thomas Pesquet a récemment discuté avec la star de football Kylian Mbappé par visioconférence.

De plus, les nouveaux panneaux solaires ne serviront pas qu’à augmenter la capacité de production d’énergie de l’ISS. La NASA s’en sert également de test pour s’assurer que la prochaine station en orbite de la Lune puisse utiliser les mêmes panneaux solaires qui seront cependant déployés à distance.

En effet, la mission Artemis pour laquelle SpaceX a gagné le contrat de l’atterrisseur lunaire sera composée d’une petite station spatiale. Celle-ci agira en tant que passerelle. Elle servira aux astronautes en provenance de la Terre et à ceux qui reviendront de la Lune.

Source : Space.com