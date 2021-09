Espace : la NASA sélectionne 5 entreprises pour participer au projet Artemis

L’objectif de la NASA via le programme Artémis est simple : retourner sur la Lune et assurer un service de transport de personnel et de matériel vers celle-ci et ce de manière régulière, rentable et sécurisé. Les entreprises sélectionnées devront accomplir un grand nombre de taches cruciales et indispensables au bon fonctionnement d’une telle entreprise.

Module lunaire – Crédit : nasa.com

Ces partenaires seront donc en charge de la sécurité du personnel, de la santé de l’équipage et des capacités de prise en charge médicales. Les candidats devront aussi minimiser les risques liés à l’atterrisseur lunaire. Ainsi, ils devront effectuer des tests sur le composants critiques, afin de faire progresser la maturité des technologies clés.

Voici la liste des entreprises sélectionnés ainsi que le budget qui leur a été alloué :

SpaceX : 9,4 millions de dollars.

Blue Origin : 25,6 millions de dollars.

Dynetics : 40,8 millions de dollars.

Lockheed Martin : 35,2 millions de dollars.

Northrop Grumman : 34,8 millions de dollars.

« La collaboration avec nos partenaires est essentielle pour atteindre les objectifs d’exploration lunaire Artemis à long terme de la NASA »

Pour Kathy Lueders, administratrice associée de la NASA, cette association est cruciale. Elle déclare ainsi : « Cette étape critique jette les bases du leadership américain pour en apprendre davantage sur la Lune et pour apprendre comment vivre et travailler dans l’espace lointain en vue de futures missions, plus loin dans le système solaire. »

En effet, la NASA espère se servir de l’expérience tirée du projet Artemis pour aller plus loin. Dans le viseur, notre aride cousine Mars, prochaine étape de l’exploration spatiale habitée. Les missions Artemis serviront donc à acheminer de nouveaux instruments scientifiques, en plus du personnel, dans un objectif de présence sur le long terme. La NASA déclare aussi vouloir accomplir des choses inédites par le biais de cette mission : faire alunir pour la première fois de l’histoire une femme, ainsi qu’une personne de couleur.

Source : nasa.gov