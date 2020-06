Espace : un mystérieux signal radio se répète tous les 157 jours, d’où vient-il ?

Crédit : Jingchuan Yu, Beijing Planetarium / NRAO

L’Espace ne nous pas encore tout dévoilé. De nombreux mystères restent irrésolus. L’un des phénomènes les plus énigmatiques qui a depuis toujours intrigué les chercheurs est le sursaut radio rapide aussi appelé sursaut Lorimer ou FRB pour Fast Radio Burst en anglais. Tout simplement, ce sont des signaux radio qui libèrent énormément d’énergie en quelques millièmes de secondes, d’où le surnom de rapide. Plus d’une centaine d’entre eux ont déjà été identifiés, mais ils n’avaient lieu qu’une fois. Les astronomes ont cependant découvert en février dernier le signal radio FRB 180916 qui se répétait tous les 16 jours. Un professeur de Harvard suggérait alors que ce signal pouvait être d’origine extraterrestre.

Oumuamua n’est pas un vaisseau alien, mais un corps céleste tout en glace

Le comportement de FRB 121102 ébahit les chercheurs

Depuis les cinq dernières années, les chercheurs étudient le sursaut Lorimer FRB 121102 grâce au télescope Lovell situé à l’observatoire Jodrell Bank au Royaume-Uni. Ils ont découvert que le signal se répète tous les 157 jours. Selon leur nouvelle étude, FRB 121102 s’active sur une durée de 90 jours et se fait discret pendant 67 jours. Son comportement est très différent de FRB 180916 qui envoie de l’énergie vers la Terre pendant un cycle beaucoup plus court.

Au lieu de se résoudre, le mystère planant autour de ce phénomène de l’Espace s’épaissit. Les astronomes sont toujours incapables de l’expliquer même si les théories se font de plus en plus nombreuses. La plus récente suggère qu’un magnétar est à l’origine des sursauts radio rapides. C’est une étoile à neutrons dont le champ magnétique est le plus intense connu de l’Univers. Un seul tremblement d’étoiles (tremblement de terre pour les étoiles) à sa surface pourrait produire une explosion d’énergie radio détectable depuis très loin dans l’Espace. Cette théorie explique l’origine des FRB uniques, mais pas celle de FRB 180916 et FRB 121102 qui se répètent de façon régulière.

Ces derniers pourraient être expliqués par « une oscillation dans l’axe de rotation d’un magnétar » ou par une étoile à neutrons différente d’un magnétar. Quoi qu’il en soit, personne n’a encore percé le secret des signaux radio répétitifs. Les astronomes devront probablement d’abord observer et étudier de nouveaux sursauts Lorimer pour découvrir le mystère de leur origine.

L’agence spatiale européenne veut une fusée Ariane réutilisable comme celle de SpaceX

Source : BGR