Euro Truck Simulator 2 : la sortie du DLC Heart of Russia annulée à cause de la guerre

Euro Truck Simulator 2 – Crédit : SCS Software

C’est en 2012 que les joueurs ont pu se frotter à Euro Truck Simulator 2. Conçu par SCS Software, cette simulation de poids lourd permet d’incarner un routier chargé d’effectuer des livraisons sur le Vieux Continent. Limité à une zone géographique restreinte au début de la partie, le joueur découvrira de nouveaux horizons au fil de l’eau. Il pourra obtenir son propre camion, travailler à son compte et même recruter d’autres livreurs.

De nombreuses extensions ont été publiées depuis 2012 (Scandinavia, Vive la France, Italia, etc). Et un nouveau DLC était censé sortir cette année. Nommé Heart of Russia, celui-ci devait permettre de s’immerger en plein cœur de la Russie (notez que le DLC Beyond the Baltic Sea sorti en 2018 incluait déjà quelques contrées russes). Toujours est-il qu’à l’aune du conflit en Ukraine, SCS Software a pris la décision de ne pas le sortir, du moins dans l’immédiat.

Le DLC Heart of Russia pourrait sortir à la fin de la guerre

« Étant donné que notre DLC Heart of Russia concerne directement la Russie, et au vu du nombre très important de personnes souffrantes, nous avons décidé de nous abstenir de publier le DLC afin qu’il ne soit en aucun cas perçu comme soutenant ou tolérant l’agression », précise le studio de développement dans un communiqué.

Il n’est toutefois pas exclu que le DLC sorte un jour. « Lorsque le moment sera venu pour l’Ukraine de se reconstruire et de guérir, nous nous efforcerons de trouver un moyen pour que notre DLC Heart of Russia puisse jouer un rôle dans ce processus de guérison, pour tout le monde », souligne SCS Software. À noter que le studio avait vendu 85 000 exemplaires d’un DLC caritatif afin de venir en aide aux Ukrainiens.

Dans la même veine, des développeurs ukrainiens ont développé le jeu Ukrainian fArmy où les joueurs doivent tracter des blindés russes. Les bénéfices ont été reversés à des ONG déployées dans le pays assiégé.

Source : PCGamesn