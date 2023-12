STALKER 2 Heart of Chornobyl : date de sortie, gameplay, histoire, tout ce qu’il faut savoir

STALKER 2 : Heart of Chornobyl est pressenti comme l’un des plus gros jeu solo de 2024. Après un développement tumultueux entamé il y a maintenant douze ans, le FPS-survival horror ukrainien va enfin voir le jour. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le jeu de GSC Gameworld.

© GSC Gameworld

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl est probablement l’un des jeux solo les plus attendu de 2024. 15 ans après S.T.A.L.K.E.R. : Call Of Pripyat, sorti en 2009, GSC Game World est sur le point d’achever cette suite tant attendue. C’est inespéré, tant le développement du jeu ukrainien a connu de mésaventures.

Malgré les multiples retards, le jeu de tir à la première personne semble très prometteur. La recette ambitieuse de ses prédécesseurs est toujours au programme : un vaste monde ouvert, des armes personnalisables pour dézinguer d’horribles mutants, de stupéfiantes anomalies… tant de choses que nous avons hâte de redécouvrir, avec les possibilités offertes par la technologie de 2024.

Si vous souhaitez tout savoir le jeu, vous trouverez ci-dessous une synthèse de toutes les informations disponibles sur S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl, que nous mettrons à jour régulièrement.

STALKER 2 était annoncé une première fois en 2010, pour une sortie en 2012. Un faux départ, puisque le jeu avait rapidement été annulé en décembre 2011, officiellement à cause de différends entre les investisseurs, les développeurs et le détenteur des droits de propriété intellectuelle.

La version actuelle est annoncée en mai 2018, avec comme objectif une sortie en 2021. Trop ambitieux : GSC Gameworld annonce finalement comme première date de sortie le 22 avril 2022. Le jeu subit ensuite un premier retard qui repousse la date au 7 décembre 2022. C’est alors que l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022 plonge les développeurs de STALKER 2 dans un quotidien rythmé par les bombardements, interrompant le développement jusqu’à nouvel ordre.

© GSC Gameworld

La situation étant stabilisée et le studio ayant ouvert des bureaux à Prague, le développement peut reprendre après plusieurs mois d’incertitude. Dans la foulée, le “Chernobyl” russifiant du sous-titre est changé en “Chornobyl“, pour mieux refléter l’orthographe ukrainienne du nom. Un changement de nom qui provoque alors la colère de hackeurs russes, qui tentent de faire chanter GSC Game World. Sans succès.

Une première date de sortie est d’abord évoquée pour décembre 2023. Finalement lors de la Gamescom 2023, GSC Gameworld annonce que la sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl est désormais fixée pour le “1er trimestre 2024“.

Sur quelles plateformes sera disponible STALKER 2 ?

GSC Gameworld travaille main dans la main avec Microsoft et lors de la Gamescom 2023, une démo du jeu était jouable au stand Xbox. Ainsi, STALKER 2 est annoncé pour la Xbox Series X/S et sur PC, où il peut se précommander sur Steam, l’Epic Games Store, le Microsoft Store et GOG. Sur les deux plateformes, il sera disponible le jour de la sortie sur le Xbox Game Pass, de la même manière que Starfield en septembre.

Sur PlayStation, il faudra faire preuve d’un peu de patience. En effet, des documents confidentiels de Microsoft publiés dans le cadre du procès opposant Apple à Epic montrent que la fenêtre d’exclusivité de Xbox ne devrait durer que trois mois. Une sortie de STALKER 2 sur PS5 au terme de cette période est donc tout à fait plausible. Par ailleurs, GSC Gameworld affirme faire “de son mieux pour garantir un niveau égal d’expérience de jeu et d’immersion, quelle que soit la plateforme de jeu“.

© GSC Gameworld

À quel gameplay s’attendre de STALKER 2 ?

Lors de la Gamescom 2023, une courte démo de 15 minutes de STALKER 2 était jouable, consistant en un concentré des éléments qui ont fait le succès de ses prédécesseurs.

Le joueur se réveillait dans un champ d’anomalies, se faisant mordre la jambe par un chien mutant. Après s’être débarrassé de l’animal, l’objectif était de quitter ce lieu peu accueillant, en lançant les éternels boulons permettant de détecter les anomalies invisibles. Le protagoniste se dirige alors vers un lac qui s’avère dangereusement radioactif, l’incitant à changer de chemin pour s’adresser à un PNJ qui lui donne une quête.

Changement remarquable, le jeu comportera désormais une boussole et un indicateur à suivre pour remplir les quêtes. Un signe qu’il sera peut-être plus accessible que ses prédécesseurs, qui demandaient de lire attentivement le journal des quêtes et de consulter régulièrement la carte.

Les ressources seront rares dans la Zone et il faudra faire un usage parcimonieux des munitions. Ainsi, la démo nécessitait d’aller de cadavre en cadavre pour récupérer les chargeurs nécessaires à l’élimination de bandits. De même, les armes seront exigeantes, avec un fort recul. Pour les améliorer, il sera possible de les personnaliser avec des accessoires et des mods, de la même manière que dans Call of Pripyat.

STALKER 2 inclura un cycle jour-nuit et une météo dynamique. Les émissions, des phénomènes radioactifs similaires à des tempêtes issu d’un trop-plein d’énergie dans le centre de la Zone, seront de retour. Il faudra à ce moment-là trouver un abri au plus vite, sous peine de mourir dans d’atroces souffrance. Des mécanismes de survie comme la faim, le sommeil, les saignements, les effets des radiations seront aussi de la partie.

Un mode multijoueur est également prévu. GSC Game World n’ait pas encore donné de détails précis sur ses modalités, s’il permettra de jouer en coop ou non, cependant le studio a confirmé que “le multijoueur sera ajouté au jeu par le biais d’une mise à jour gratuite” après la sortie. Les opus précédents offraient ce mod, cependant il ne s’agit pas là du principal argument de vente de STALKER, qui reste avant tout une aventure à vivre en solo.

Quell est l’histoire de Heart of Chornobyl ?

Nous ne savons pas grand-chose de l’histoire de Heart of Chornobyl si ce n’est que nous incarnerons un stalker nommé Skif. Le 1er décembre, les développeurs dévoilaient un trailer de STALKER 2. On pouvait y voir le retour de Strider un personnage de Call of Pripyat, ancien combattant de la faction du Monolithe. Celui-ci s’adresse au protagoniste en disant “nous” : selon toute vraisemblance, Skif sera également un ancien membre de cette faction en déliquescence.

La bande-annonce fait référence à plusieurs reprises aux opus précédent. Un homme se démarque, vêtu d’un costume cravate, un accoutrement peu habituel de la zone. Celui-ci dit : “Nous avions un choix simple : restez assis à attendre une superémission ou bien prendre notre chance pour contrôler cette énergie anormale“. Une référence à la tentative du gouvernement dans Call of Pripyat d’atteindre le centre de la Zone.

Les fans de la composante role-play de S.T.A.L.K.E.R. seront ravis, le site officiel de GSC Gameworld décrit un jeu où les choix auront une grande influence l’histoire :

Sachez que tous vos choix et actions auront leurs propres conséquences, parfois loin d’être évidentes. Vous pouvez devenir un sauveur et un ami fidèle, dont on chante les légendes autour du feu de camp des stalkers. Ou vous pouvez effectuer des missions difficiles, mais rentables pour le compte de ceux qui contrôlent la Zone – vous êtes libre d’être qui vous voulez, y compris vous-même.

À quoi ressemblera la Zone dans Heart of Chornobyl ?

PC Gamer qui a pu essayer la démo du jeu décrit un jeu “irrésistiblement sombre et inquiétant, plus encore que les jeux précédents grâce à des graphismes de bien meilleure qualité et à des éclairages atmosphériques.” En effet, STALKER 2 Heart of Chornobyl sera animé par l’Unreal Engine 5 d’Epic Games. Comme mentionné précédemment, cela permettra la gestion d’un système météorologique dynamique de toute beauté.

La Zone sera cette fois-ci constituer d’un monde entièrement ouvert pour la première fois dans l’histoire de la franchise. Dans les opus précédents, les zones de jeu étaient séparées par des points d’accès spécifiques. Les développeurs affirment qu’il s’agit de “l‘un des plus grands mondes ouverts des jeux vidéo à ce jour“, avec plus de 60 kilomètres carrés explorables, qui nécessiteront “plus de 100 heures de jeu pour en explorer les secrets“.

Le système A-Life 2.0 simulera la vie dans la zone de la manière la plus réaliste possible. Le studio promet que le monde évoluera au-delà du champs de vision du joueur. Ainsi, les factions et les mutants se battront pour “l’espace vital, migreront, s’empareront de nouveaux lieux ou se retireront dans des zones plus sûres” : la Zone évoluera au fil du jeu, garantissant une rejouabilité accrue.