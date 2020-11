Facebook : comment mettre votre profil en privé ?

Sur Facebook, vous pouvez modifier les paramètres de confidentialité de votre profil pour le mettre en privé. Cela permet de protéger votre confidentialité et vos données personnelles, mais aussi d’éviter les arnaques, les spams, le harcèlement, etc.

Facebook est le numéro un des réseaux sociaux dans le monde avec plus de 2,7 milliards d’utilisateurs actifs par mois, selon le site allemand Statista. Le réseau fondé par Mark Zuckerberg met en avant les interactions sociales, l’entraide entre communautés et même les rencontres avec le service Facebook Dating disponible depuis quelques semaines en France. En outre, Facebook a également lancé son propre service de cloud gaming, toujours dans le but de renforcer ses activités.

Le logo de l’application mobile Facebook – Crédit : Brett Jordan / Unsplash

Néanmoins, comme tout réseau social, l’expérience n’est pas toujours positive. En plus des bots et des faux comptes qui peuvent essayer de vous contacter, vous pouvez être la cible d’arnaques et de spam. Le harcèlement et les messages haineux sont parfois aussi au programme. Pour éviter tous ces désagréments, vous pouvez rendre votre profil privé et contrôler qui a accès à vos données personnelles afin de protéger votre confidentialité.

Limiter qui peut voir vos futures publications

Vous pouvez choisir qui sera en mesure de voir vos futures publications sur Facebook. C’est la première étape pour mettre votre profil en privé. Le réseau social vous propose plusieurs options pour cela. Vous pouvez ainsi choisir de rendre vos futures publications visibles pour l’ensemble de vos amis Facebook ou seulement certains amis spécifiques. Vous pouvez également exclure des amis de ceux qui pourront voir les publications. Voici les étapes à suivre pour modifier ce paramètre :

Rendez-vous dans les paramètres de votre profil ;

Sélectionnez « Confidentialité » dans le menu des paramètres ;

Dans « Votre activité », cliquez sur « Modifier » de « Qui peut voir vos futures publications ? ».

Limiter la visiblité de vos futures publications sur Facebook – Crédit : Facebook / Galaxie Media / Auriane Polge

Limiter qui peut voir vos anciennes publications

En plus de contrôler l’accès à vos futures publications, vous pouvez choisir de limiter la visibilité de vos anciennes publications. Vous pouvez manuellement modifier la visibilité de chaque publication, mais ce paramètre permet de le faire globalement. Quand vous l’activez, toutes vos anciennes publications ne seront visibles que par vos amis. Voici comment l’activer :

Rendez-vous dans les paramètres de votre profil ;

Sélectionnez « Confidentialité » dans le menu des paramètres ;

Dans « Votre activité », cliquez sur « Limiter l’audience des anciennes publications » de « Limiter l’audience des publications que vous avez ouvertes aux amis de vos amis ou au public ? ».

Limiter la visiblité de vos anciennes publications sur Facebook – Crédit : Facebook / Galaxie Media / Auriane Polge

Limiter qui peut retrouver votre profil

Enfin, la troisième et dernière étape pour protéger votre confidentialité sur Facebook est de limiter les personnes qui peuvent retrouver votre profil sur la plateforme avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Vous pouvez également choisir qui peut vous envoyer des invitations et consulter votre liste d’amis. Enfin, vous pouvez aussi autoriser les moteurs de recherche autres que Facebook à afficher votre profil ou non. Voici les étapes à suivre pour accéder à ces paramètres :

Rendez-vous dans les paramètres de votre profil ;

Sélectionnez « Confidentialité » dans le menu des paramètres ;

Dans « Comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter », vous pouvez modifier les cinq paramètres que nous venons d’énoncer.

Limiter la visibilité de votre profil sur Facebook – Crédit : Facebook / Galaxie Media / Auriane Polge

Voilà, vous savez désormais comment mettre votre profil Facebook en privé. Ces paramètres de confidentialité sont essentiels pour protéger vos données personnelles sur Internet. Enfin, n’oubliez pas que le mode sombre est en cours de déploiement sur l’application mobile.

Source : Ubergizmo