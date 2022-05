Facebook Messenger : dialoguer avec quelqu’un sans être son ami

Vous souhaitez communiquer avec quelqu’un sur Messenger sans qu’il ne soit votre ami ou qu’il n’ait accès à votre profil Facebook ? C’est possible et même très simple. A condition de suivre cette astuce.

Voilà quelques années que Facebook Messenger permet à ses utilisateurs de s’échanger des messages. Et il n’est pas obligatoire d’être ami avec quelqu’un pour démarrer une conversation. Désormais, les messages ne sont plus filtrés mais envoyés directement dans la boîte de réception principale de l’utilisateur contacté. En revanche, la discussion s’enclenchera seulement si votre contact donne son aval. On vous explique !

Messenger est plus ouvert que vous ne le croyez

Pour contacter un utilisateur de Messenger qui ne se trouve pas dans votre liste d’amis, il faudra d’abord lui envoyer une demande. Sur le même principe que la demande d’ami, il s’agit d’une requête que le destinataire peut accepter ou refuser. Pour cela, tapez le nom de la personne avec qui vous souhaitez correspondre dans la barre de recherche. Une fois que vous l’avez trouvée, cliquez sur son profil pour ouvrir la fenêtre de discussion.

Puis écrivez lui simplement un petit mot. S’il s’agit de votre premier contact, le message lui sera envoyé sous forme d’une demande. Libre à elle de l’accepter ou de la refuser, bien entendu.

Cette demande s’affichera comme une notification si l’utilisateur a activé les paramètres pour les recevoir. Par conséquent, il sera soit averti immédiatement, soit lorsqu’il se connectera prochainement à l’application. Notez que vous ne serez pas averti si un utilisateur a refusé votre demande. En revanche, si celle-ci est acceptée, vous pourrez converser normalement et recevoir les notifications pour chaque message. Sans avoir besoin de vous ajouter mutuellement en ami.

Pour information, il existe un dossier nommé Invitations par message. Celui-ci intègre toutes les demandes de message que vous avez reçues. Généralement, cette section abrite du spam et des contenus peu recommandables. Mais n’hésitez pas à y faire tour régulièrement au cas où un « vrai » contact aurait tenté de vous contacter en vain. Pour cela, cliquez sur votre avatar puis sur Invitations par message.

Messenger : comment bloquer un contact

La conversation tourne au vinaigre ? Application de messagerie instantanée oblige, vous pouvez tout à fait bloquer votre correspondant. Il suffit de cliquer sur l’icône « Infos » située en haut à droite de la conversation. Descendez tout en bas et cliquez sur Bloquer.

Confirmez la manœuvre en cliquant sur le petit sens interdit. Vous ne recevrez à présent plus de messages ou d’appels de ce contact. Et ce tant qu’elle ne sera pas débloquée. En revanche, elle pourra vous contacter via les groupes partagés sauf si vous les quittez. Enfin, si cette personne fait partie de vos amis Facebook, la procédure pour la bloquer sur le réseau social est distincte :