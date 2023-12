Facebook Marketplace : les astuces des escrocs pour voler votre argent et vos coordonnées

© Meta

Les plateformes de petites annonces sont des nids à arnaques desquels vous devez vraiment vous méfier. Malheureusement, les malfaiteurs mettent en place des escroqueries de mieux en mieux organisées pour soutirer des informations personnelles ou même de l’argent aux particuliers les moins vigilants. Sur Leboncoin, certains se servent même de QR Codes pour arriver à leurs fins.

Évidemment, Facebook Marketplace n’est pas non plus à l’abri des tentatives d’arnaques. Méfiez-vous particulièrement des fausses annonces et des tentatives d’hameçonnage sur la plateforme pendant cette période de fêtes.

Attention, les arnaques pullulent sur Facebook Marketplace

On trouve plusieurs types d’escrocs différents sur Facebook Marketplace. Cela commence par ceux qui placent leurs pions pour tenter de vous hameçonner. Un journaliste du média Wired raconte la mauvaise expérience qu’il a vécu en tentant simplement de vendre un futon sur la plateforme. Un acheteur a pris contact avec lui en privé en l’interrogeant sur son lieu d’habitation.

Il lui a ensuite proposé de payer maintenant sans passer par Marketplace et sans même vérifier l’état du futon pour que l’objet soit retiré du site et qu’un proche vienne le chercher. Un drôle de marché que le journaliste n’a pas accepté, se méfiant d’une tentative de phishing.

Sur le site de vente en ligne de Facebook, il existe aussi des escrocs qui proposent des articles de grande valeur qui n’existent pas vraiment, comme une voiture. Ils demandent ensuite des cartes de débit prépayées prétendument pour des paiements sur eBay et Amazon en guise d’acompte, avant de disparaître.

Selon une enquête menée de ProPublica publiée en septembre 2021, les 400 employés d’Accenture engagés par Meta pour traiter les litiges recevaient à l’époque 600 plaintes ou demandes d’aide chaque jour.

Toujours selon l’étude, certaines rencontres physiques dans le cadre de transactions via Facebook Marketplace mènent même au drame du vol à main armée aux meurtres présumés. On vous conseille de prendre vos précautions si vous cherchez des cadeaux de Noël de dernière minute sur la plateforme ou que vous souhaitez revendre les autres.

