Falcon et le Soldat de l’Hiver : l’épisode 2 nous présente secrètement un autre jeune Avenger

Le personnage n’a pas été officiellement nommé lors de l’épisode, mais les fans ont déduit l’identité du personnage grâce à la personne avec laquelle il vit. Attention, spoilers.

Patriot, le jeune Avenger – Crédit : Disney

À la fin du second épisode, Sam et Bucky rendent visite à Isaiah Bradley, un des anciens amis de Bucky. Ce nom n’avait jusqu’à présent jamais été évoqué dans la série, mais il s’agit d’un ancien supersoldat de la Seconde Guerre mondiale.

Dans les comics, celui-ci vole un costume et une réplique du bouclier de Captain America pour mener à bien une mission en Allemagne contre le régime nazi. Il est considéré comme le « Captain America noir« , et devient une légende pour les Afro-Américains. Aujourd’hui, Isaiah est un vieillard en bonne forme physique, mais celui-ci présente des symptômes proches de la maladie d’Alzheimer.

Qui est Patriot, le petit fils de Bradley ?

Bradley est en fait moins connu dans les comics Marvel que son petit-fils, Elijah Bradley, « Patriot ». Patriot est, en fait, l’un des Young Avengers. Parmi ceux-ci, on retrouve Kate Bishop (Hawkeye) et Billy et Tommy Maximoff (Wiccan et Speed). Après la diffusion de Hawkeye plus tard cette année, nous devrions avoir rencontré chacun de ces nouveaux héros. Pour l’instant, Falcon et le Soldat de l’Hiver est un gros coup pour Marvel après la mort de Tony Stark/Iron Man.

Patriot apparait seulement quelques secondes dans le second épisode de Falcon et le Soldat de l’Hiver. En effet, on ne le voit qu’ouvrir la porte de la maison de son grand-père aux deux héros et les raccompagner ensuite vers la sortie. Sam et Bucky sont alors loin de se douter qu’il deviendra Patriot quelques années plus tard.

Les Young Avengers sont pour l’instant uniquement connus au travers des comics. Ceux-ci ont leur propre identité, avec des personnages différents de ceux de l’équipe principale, mais qui rappellent l’équipe originale. Dans les comics, Patriot parvient à récupérer la force surnaturelle de son grand-père grâce à une transfusion sanguine.

Cependant, on ne connait pour l’instant pas quelle sera son implication à court terme dans la série Falcon et le Soldat de l’Hiver. Nous en apprendrons peut-être davantage dans les épisodes suivants. Si vous voulez démarrer la série, voici la liste des films à voir pour bien comprendre l’intrigue.

Source : screenrant