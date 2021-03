Le Faucon et le soldat de l’Hiver : les films Marvel à voir avant de débuter la série Disney+

Ces films à voir avant de débuter la série – Crédit : Marvel Studios

Le Faucon et le soldat de l’Hiver est la prochaine série Marvel destinée à Disney+, l’unique saison de WandaVision ayant livré son final. Une série se déroulant juste après les événements de Avengers: Endgame, transformé en jeu vidéo rétro dans une vidéo amusante, qui suit les aventures de Sam (Faucon) et Bucky (Soldat de l’Hiver). Et comme toujours avec le MCU, qui a un programme chargé pour Disney+, il vaut mieux avoir suivi les précédentes productions pour comprendre quelque chose à l’intrigue. Cest là la force de l’univers connectés Marvel : fidéliser les spectateurs pendant plusieurs années pour faire avancer les différentes intrigues. Et en marge de la diffusion de Faucon et le soldat de l’Hiver, le 19 mars, retour sur ces films à voir (ou revoir) avant de se lancer !

Captain America: First Avenger, une base indispensable

Autant commencer par le commencement : il vaut mieux avoir vu Captain America: First Avenger. Car comme l’indique son nom, c’est le premier Vengeur qui est ici mis à l’honneur et ses origines. Steve Rogers, qui combat pendant la Seconde Guerre mondiale, devient alors le héros connu de tous et incarné par Chris Evans. Il est vital de voir le film avant de se lancer dans Faucon et le soldat de l’Hiver puisqu’on aperçoit, pour la première fois, Bucky. Le meilleur ami du Captain America deviendra un super-vilain avant de se ranger du côté des Avengers. Une solide base.

Captain America : Le Soldat de l’hiver, première apparition de Sam et retour de Bucky

Comment rater Captain America : Le Soldat de l’hiver ? Un indispensable pour comprendre la série Faucon et le soldat de l’Hiver, pas besoin d’avoir fait Saint-Cyr pour le savoir ! L’histoire se déroule alors que Captain America, après être resté dans la glace, évolue à notre époque pour le S.H.I.E.LD. Mais un nouvel ennemi arrive, ultra rapide, puissant, doté d’un bras métallique et appelé Soldat de l’Hiver. Vous l’aurez compris : il s’agit de Bucky. Captain America s’allie alors avec Sam, le Faucon, pour vaincre son ancien ami. On apprend que l’Hydra, ennemi historique de Steve Rogers, a infiltré les hautes sphères du S.H.I.E.L.D.

Ce film permet de comprendre pourquoi Steve Rogers a grandement confiance en Sam, qui sera le prochain Captain America dans Faucon et le Soldat de l’Hiver. Captain America : Le Soldat de l’hiver nous révèle également pourquoi Bucky était autrefois méchant, programmé par l’Hydra pour tuer des cibles précises.

Captain America: Civil War, où Bucky au cœur d’un conflit entre les Avengers

Captain America: Civil War est une clé importante pour comprendre Le Faucon et le soldat de l’Hiver. Les Avengers sont de plus en plus mal perçus tandis qu’une guerre s’organise entre les super-héros. Suite à une complexe intrigue politique, Bucky se trouve au cœur d’un conflit. Captain America et Faucon souhaitent protéger le Soldat de l’Hiver, accusé d’avoir tué le père du roi du Wankada. Le prince n’est autre que Black Panther.

Le long-métrage est important puisque Captain America, Faucon et le Soldat de l’Hiver doivent s’allier pour sauver le monde mais également affronter les autres Avengers, Iron Man en tête, qui veulent capturer Bucky. Ce dernier étant toujours sous le contrôle d’Hydra mais contenant sa programmation, le héros décide de retourner dans la glace pour ne plus constituer une menace.

Black Panther : Bucky a trouvé refuge au Wakanda

Depuis la Civil War, Black Panther (et les Avengers) a compris que Bucky est innocent, programmé par Hydra pour tuer malgré lui. On apprend, dans la scène post-générique du film éponyme, que le Soldat de l’Hiver a trouvé refuge au Wakanda, le temps d’avoir une solution à sa situation…

Avengers: Infinity War et Endgame, deux films pour mieux comprendre l’intrigue

Après Civil War, Faucon est un fugitif. Lui, Captain America et Black Widow sauvent la vie de Vision et du Wakanda suite à une attaque des enfants de Thanos. Ces derniers sont rejoints par Bruce/Hulk pour repousser une invasion à venir. Black Panther conçoit un nouveau bras pour Bucky. Suite à un long combat, Thanos fait disparaître une partie de la population grâce à son fameux « Snap », abordé dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Sam et Bucky sont parmi les victimes.

Ensuite, c’est la foire aux voyages temporels. Captain America est seul contre Thanos et aperçoit un portail crée par Doctor Stranger s’ouvrir avant que Sam et Bucky n’apparaissent avec d’autres héros. Les Avengers, au prix de la vie de Tony Stark, arrivent à vaincre Thanos. Après moults événements, Steve Rogers décide de revenir dans le passé et vivre une destinée totalement différente, vivant son grand amour aux côtés de Peggy Carter. L’homme est désormais âgé et remet à Sam son bouclier. Faucon est le nouveau Captain America.

Faucon et le Soldat de l’Hiver se déroulera après Infinity War et Endgame. On devrait apprendre pourquoi Steve Rogers a choisi Sam comme nouveau Captain America plutôt que Bucky, son ami de toujours.

