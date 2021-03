Falcon et le Soldat de l’Hiver : Marvel aborde les problèmes financiers des super-héros

Dans le premier épisode de Falcon et le Soldat de l’Hiver, Sam Wilson et sa sœur tentent d’obtenir un prêt bancaire afin d’aider l’affaire familiale à survivre. Une scène très ancrée dans le monde réel, qui touche à une question qui a souvent traversé l’esprit des fans de Marvel. Comment les Avengers gagnent-ils de l’argent ?

Sam Wislon tente d’obtenir un prêt à la banque – Crédit : Marvel Entertainent

Sam a enfin apporté une réponse. L’équipe étant complètement indépendante, le gouvernement ne verse aucun salaire aux Avengers. Leurs revenus et leurs dépenses sont couverts par des généreuses personnes qui souhaitent faire des dons pour leur cause et leurs missions, sous-entend le Faucon. Pour des super-héros qui passent leur temps à sauver la planète, cela semble un peu léger. Mais c’est pourtant la réalité.

Les super-héros Marvel connaissent des difficultés financières bien réelles

Certains ont des sources de revenus provenant d’autres activités ou vivent de leur héritage tel que Thor. Mais pour ceux qui ont en outre disparu pendant cinq ans, comme c’est le cas de Sam, l’après Blip est difficile. Cette scène de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver vient soudain rapprocher un peu plus le MCU du monde réel, dans lequel obtenir un prêt bancaire est difficile pour une famille de classe moyenne noire américaine.

Le scénariste du show Disney + Malcolm Spellman s’amuse d’ailleurs beaucoup de cette situation, qui montre que le système n’épargne pas non plus les Avengers. En même temps, la scène aborde enfin la question du salaire des Avengers. « C’était un moment vraiment, vraiment amusant, où ce qui était censé être une scène qui traitait principalement des problèmes, vous savez, d’une famille noire d’un certain milieu devant faire un prêt bancaire. Et le fait qu’il soit une célébrité ne le fasse pas transcender le fait d’être noir. C’est devenu quelque chose d’encore plus amusant : Attendez, comment les super-héros gagnent-ils leur argent ? », explique-t-il dans une interview.

Avec ce qui l’attend dans la série, le pauvre Sam Wilson ne semble pas prêt à abandonner sa carrière de super-héros bénévole. Mais les difficultés financières de sa famille pourraient bien ajouter un peu de conflits dans l’esprit du Faucon, qui n’est pas encore sûr de vouloir prendre la relève de Captain America.

Faucon et le Soldat de l’Hiver : le gros coup de Marvel pour faire oublier la mort d’Iron Man

Source : CBR