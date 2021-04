Falcon et le Soldat de l’Hiver : le grand vilain de la série révélé grâce à Apple ?

Dans Falcon et le Soldat de l’Hiver, comme dans beaucoup d’autres séries, tous les personnages principaux utilisent des iPhones. On a notamment vu un iPhone dans les mains de Sam Wilson et de Joaquin Torres. Mais l’un des protagonistes utilise un smartphone non Apple. Et ce détail a toute son importance.

Sam Wilson, Sharon Carter et Bucky Barnes – Crédit : Marvel Entertainment

L’année dernière, le réalisateur Rian Johnson (Star Wars : Le dernier Jedi) a révélé dans une interview un secret bien gardé de la marque à la pomme. Au cinéma ou sur le petit écran, Apple n’autorise par les studios à confier ses produits à des méchants. Si un personnage de film ou de série utilise un iPhone ou un Macbook, il ne peut donc qu’être un gentil.

Un personnage de Falcon et le Soldat de l’Hiver n’utilise pas un smartphone Apple

Alors pourquoi Sharon Carter est-elle la seule à utiliser un smartphone non Apple dans Falcon et le Soldat de l’Hiver ? Pour cette utilisatrice TikTok, une seule explication possible : Carter va se révéler être la grande vilaine de la série.

Et cette théorie, bien que basée sur une simple règle marketing, est loin d’être folle. La Sharon Carter que l’on retrouve dans Falcon et le Soldat de l’Hiver est bien différente de celle de Captain America : Civil War. L’ancienne agente du S.H.I.E.L.D. a perdu sa foi en l’idée des super-héros. Elle a mené une vie de fugitive à Madripoor, et l’on est encore certainement loin de tout savoir sur son passé et ses intentions. Certains fans imaginent ainsi que Carter pourrait en fait travailler pour le mystérieux Power Broker, ou pire, qu’elle pourrait tout simplement être Power Broker.

Pour l’instant, Sharon Carter semble du côté de Sam et Bucky, mais cela pourrait peut-être changer. Carter n’est pas la seule héroïne à avoir fait un retour marqué dans Falcon et le Soldat de l’Hiver. L’épisode 3 de la série a également été l’occasion de retrouver le Baron Zemo, dont les quelques pas de danse font fureur sur les réseaux sociaux. Nous retrouverons cette curieuse troupe dès demain sur Disney+.

