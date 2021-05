Falcon et le Soldat de l’hiver : Steve Rogers avait révélé ses plans à Bucky Barnes

L’ombre de Steve Rogers a plané sur la saison 1 de Falcon et le Soldat de l’hiver. De nombreuses références au premier Captain America y sont faites, et certains passages révèlent que Bucky Barnes en savait beaucoup plus que les autres sur le projet de l’ancien Avenger.

Steve Rogers et Bucky Barnes dans Captain America : Civil War – Crédit : Marvel Entertainment

Dans l’épisode 5 de la série Disney+, Bucky Barnes avoue à Sam Wilson que Steve l’avait prévenu de ce qu’il allait faire. Cela explique pourquoi, lorsque Captain America réapparait avoir disparu dans Avengers : Endgame, Bucky ne semble pas du tout surpris. Il sait d’ailleurs exactement à quel endroit il se trouve. Les scénaristes du film confirment également dans le commentaire du Blu-Ray que le fait que Barnes dise à Rogers « Tu vas me manquer » est un indice clair qu’il savait ce que ce dernier allait faire.

Bucky Barnes était le seul à savoir

Mais ils ajoutent qu’ils ne savent pas vraiment tout ce que Steve lui a confié. Il semblerait néanmoins que Cap ait dit à Barnes pourquoi il donnerait son bouclier à Sam. Dans la même conversation de l’épisode 5, Bucky confie en effet que lui et Rogers n’avaient pas réalisé ce que cela représenterait pour un homme noir de porter le bouclier. Sam, de son côté, n’avait clairement aucune idée des plans de Steve Rogers. Et les autres Avengers non plus. Après l’épuisante guerre contre Thanos et les tragiques pertes de Black Widow et d’Iron Man, Cap a sans doute pensé qu’il était préférable de ne pas bouleverser à nouveau ses amis avec la nouvelle de son départ.

Mais il devait bien cette explication à Bucky Barnes, son meilleur ami qui a été à ses côtés dans le passé et dans le présent. Si Marvel décide finalement d’offrir une saison 2 à la série Falcon et le Soldat de l’hiver, celle-ci nous en apprendra sans doute un peu plus sur ce que Bucky savait vraiment sur le destin de Cap. Le passé de Barnes et l’évolution complexe du personnage offrent une multitude de pistes à explorer pour les scénaristes. L’année dernière, le podcaster Charles Murphy avait annoncé que la série changerait de nom pour sa deuxième saison. Peut-être un indice que celle-ci se concentrera davantage sur Bucky. Pour l’instant, Marvel n’a cependant pas encore confirmé si le show aura une suite.

Source : CBR