Fallout : la série Amazon gagne deux showrunners et un réalisateur pour son premier épisode en 2022

Depuis l’annonce de l’adaptation de la saga de jeux vidéo post-apocalyptiques Fallout en série télévisée il y a deux ans, les fans craignaient que le projet soit discrètement abandonné par Amazon Studios et Bethesda Game Studios qui travaillent ensemble sur la série. L’adaptation des jeux vidéo a été confiée dès le début à Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de la série Westworld d’HBO.

Fallout 76 – Crédit : Bethesda Softworks

Finalement, le développement de la série Fallout est sur la bonne voie. Deadline vient de rapporter que la série a gagné deux showrunners. Elle a aussi un réalisateur pour le premier épisode dont la production commencera en 2022. Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) et Graham Wagner (Silicon Valley) sont les deux showrunners de la série Fallout. Jonathan Nolan est à la réalisation du premier épisode.

Jonathan Nolan est responsable de la réalisation du premier épisode cette année

Cette nouvelle arrive quelques mois après l’annonce du producteur exécutif de Bethesda Game Studios. Todd Howard avait confirmé que la série était toujours en cours de développement. Il avait effectivement rassuré les joueurs en déclarant que la série avançait bien et qu’il était « vraiment excité de travailler dessus avec Jonathan Nolan, Lisa Joy et Amazon ».

En plus des deux showrunners et du réalisateur du premier épisode, la série Fallout gagne aussi une date plus précise. La production du premier épisode va enfin démarrer cette année. Cependant, nous ne savons pas encore quand nous aurons un premier aperçu de la série.

Pour rappel, la série télévisée est créée par Amazon Studios et Kilter Films avec Bethesda Game Studios et Bethesda Softworks. Elle est produite par Jonathan Nolan, Lisa Joy et Athean Wickham du côté de Kilter Films. Todd Howard de Bethesda Game Studios et James Altman de Bethesda Softworks participent aussi au projet pour s’assurer que la série soit une adaptation correcte des jeux vidéo.

Enfin, nous n’avons pas encore plus de détails sur la série Fallout. Les fans se demandent encore si elle va reprendre des éléments précis des jeux vidéo ou si elle partagera seulement le même thème. Nous devrions avoir plus d’information dans les prochains mois quand la production aura officiellement commencé.

Source : ComicBook