Le premier Fallout s’offre un remake, la démo est disponible gratuitement

Si vous avez Fallout 4 et que vous voulez tâter le premier épisode, bonne nouvelle. Une équipe vient de lancer un remake sous forme de mod et bonne nouvelle, une démo est disponible gratuitement depuis Nexus Mods.

Le premier Fallout s’offre un remake amateur avec Fallout : Vault 13

Il s’agit d’un remake sous forme de mod pour Fallout 4

Ce remake monté par une petite équipe propose une démo gratuite à télécharger chez Nexus Mods

Fallout 5 n’est pas prêt d’arriver, il faut patienter avec les précédents jeux, la série Prime Video ou les projets amateurs comme Fallout : London. Toutefois, ce n’est pas le seul mod basé sur Fallout 4 à surveiller. Fallout: Vault 13, un projet tout aussi ambitieux, vient de faire une annonce surprise : une démo est disponible.

À lire > Que sait-on déjà de la saison 2 de la série Fallout ?

La démo de Fallout : Vault 13 est disponible gratuitement

Ce mod vise à recréer le tout premier Fallout dans le moteur Creation de Fallout 4 pour permettre aux joueurs de revivre l’expérience du RPG isométrique de 1997 d’Interplay dans un environnement 3D moderne.

Le projet Fallout : Vault 13 est resté relativement discret ces dernières années, les moddeurs partageant occasionnellement des captures d’écran sur les réseaux sociaux. Cette annonce soudaine d’une démo montre que le développement progresse malgré les défis techniques considérables que représente la reconstruction d’un jeu ancien dans un moteur moderne.

Comme Fallout : London, l’équipe de Fallout : Vault 13 a dû faire face à des retards imprévus. La mise à jour next-gen de Fallout 4 par Bethesda en avril dernier a forcé les moddeurs à reporter la sortie de leur démo. Bonne nouvelle, ces obstacles semblent maintenant surmontés.

La démo de Fallout : Vault 13 est désormais disponible sur Nexus Mods. Les moddeurs invitent les personnes intéressées à consulter le canal d’annonces de leur serveur Discord pour obtenir les informations de téléchargement.

Le contenu exact de la démo reste flou. Une grande partie des aperçus partagés par l’équipe sur leur chaîne YouTube se concentre sur la recréation de Shady Sands, un lieu emblématique des deux premiers Fallout qui apparaît également dans la série. Il est probable que la démo se focalise principalement sur cette zone.

Cette démo représente une étape importante pour le projet Fallout : Vault 13 et offre aux fans une opportunité unique de redécouvrir les origines de la série Fallout dans un contexte plus moderne. Près de 10 ans après sa sortie, Fallout 4 passionne toujours autant la communauté et les moddeurs très investis dans ces projets dignes de studios professionnels.