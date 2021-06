Fast and Furious 9 : Comment la fin du film prépare le futur de la franchise

Attendu de longue date, Fast and Furious 9 se dévoile enfin dans les salles obscures. Encore plus énervé que les précédents opus, ce nouveau volet voit notamment le retour de Han. Autre rebondissement de taille : la découverte du frère caché de Dominic Toretto. Côté arc narratif, le film débute par une image tendre de Dom et Letty, tentant d’élever leur fils Brian en pleine campagne. Mais une nouvelle mission confiée par M.Nobody vient rapidement troubler cette apparente quiétude. S’en suit alors une nouvelle aventure rocambolesque qui amène nos héros jusque dans l’espace.

Fast and Furious : la franchise prépare déjà un final explosif – Crédit : Universal Pictures

Mais c’est surtout le final de ce nouvel épisode qui reste le plus intéressant. En effet, il semble poser les bases quant au futur possible de la franchise. De nombreux indices sont distillés ça et là, offrant ainsi un aperçu de ce que pourrait être les deux derniers volets de la saga.

Fast and Furious prépare son grand final

Premier élément de taille, le revirement de personnalité du grand méchant, alias Jakob Torreto. Si ce dernier passe la majeure partie du film à semer la zizanie, il finit par changer de camp et rejoindre les héros de la franchise. Malgré sa jalousie maladive envers son frère, il finit par comprendre que l’union fait la force. Jakob devrait donc obtenir une place de choix dans l’équipe pour la fin de la franchise.

Cipher, pour sa part, risque de connaître un destin radicalement opposé. Il semble désormais acquis que la jeune femme sera la méchante du prochain opus. Si Dom parvient à la mettre hors d’état de nuire, Cipher pourrait préparer une vengeance aussi odieuse que brutale. Reste à savoir si la demoiselle s’offrira un allié de choix pour parvenir à ses fins. Justin Lin pourrait par exemple choisir de lier son destin au groupe terroriste Eteon. Cela lui offrirait de nouvelles ressources pour venir à bout de Dom et son équipe.

Mais d’autres éléments sont également à prendre en considération. Vin Diesel semble en effet soucieux d’offrir à la fille de Paul Walker un rôle de choix pour clore la franchise. Si on ne sait rien encore du personnage qu’elle campera, cette arrivée permettra surtout de rendre un nouvel hommage appuyé au regretté comédien. On peut par exemple s’attendre à de nouvelles timelines parallèles, mais tout cela doit encore être confirmé.

Même si Fast and Furious finira bientôt par tirer sa révérence, les fans peuvent compter sur un final qui s’annonce d’ores et déjà explosif. Et de nombreux projets parallèles continueront de faire rayonner la franchise. On a déjà hâte d’en savoir davantage !

Crédit : Screenrant