Vin Diesel : clap de fin en 2024 pour la saga « Fast & Furious »

Après 20 ans et neuf films, Vin Diesel affirme que la série « Fast & Furious » prendra fin après deux derniers films. De plus, le réalisateur Justin Lin révèle qu’il reviendra pour réaliser les deux derniers volets.

Vin Diesel s’est confié sur la fin de la franchise Fast & Furious, quelques semaines avant le lancement de F9. L’acteur de 53 ans a confirmé dans une nouvelle interview que les 10e et 11e films à venir seront en fait les derniers.

Vin Diesel – Crédit : Universal Pictures (États-Unis), Universal Pictures International France (France)

Après avoir reçu des critiques enthousiastes, le nouveau volet de la saga Fast & Furious 9 arrive enfin d’ici quelques semaines. Bien qu’il ne s’agisse pas du dernier film de la franchise, celle-ci va bientôt prendre fin, si on en croit les propos de Vin Diesel.

« Chaque histoire mérite sa propre fin. », a partagé Vin. « Je sais que les gens vont penser que ça n’a pas à se terminer, mais je pense que toutes les bonnes choses le doivent. Il y a des raisons pour une fin. Je pense que cette franchise l’a mérité. »

Encore deux films et l’histoire sera bouclée

Lorsque Diesel a annoncé à sa fille la conclusion de la franchise, l’acteur a déclaré qu’elle a commencé à verser des larmes. Vin Diesel incarne Dominic Toretto depuis le film inaugural de la franchise, « Fast and Furious », en 2001. Les films ont rapporté beaucoup d’argent au box-office international, les deux derniers films ayant chacun rapporté plus d’un milliard de dollars.

Dans l’interview, Diesel a également déclaré qu’il aimerait voir la saga se terminer par un final en deux parties, un peu comme The Avengers, Harry Potter et The Hunger Games. Ces deux derniers films seraient probablement tournés en même temps et sortiraient en 2023 et 2024.

Ce n’est pas la première fois que Vin Diesel fait la comparaison avec ces monuments du cinéma, puisqu’il avait déjà avoué qu’Avengers Endgame l’a inspiré pour un final en deux parties. En effet, l’acteur et producteur de la franchise cinématographique a révélé que le film en deux parties l’a inspiré pour proposer un final dans le même esprit à Fast & Furious, à savoir les épisodes 10 et 11. On doute donc qu’on ait droit au fameux crossover avec Jurassic World.

Justin Lin, qui a réalisé les six premiers films et le neuvième volet, s’est également exprimé à ce sujet : « Nine est en quelque sorte le premier film du chapitre final. », a déclaré Lin. « Nous sommes en quelque sorte en train de tout reconfigurer pour que les deux prochains films puissent conclure cet incroyable voyage pour ces personnages. ».

Source : Motor Trend