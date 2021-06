Fast and Furious 9 : découvrez la voiture qui emmènera les héros dans l’espace

Depuis son démarrage, la franchise Fast and Furious ne cesse de repousser les limites de ses aventures. Après avoir fait d’incroyables rodéos dans la rue comme sur les champs de courses, les héros s’apprêtent désormais à se rendre dans l’espace. Et aussi fou que cela puisse paraître, les voyages spatiaux rentrent ainsi dans l’équation. Ainsi, Pearce et Parker quitteront la surface de la terre, direction le cosmos. Si on ne connait pas encore la raison d’un tel voyage, nous pouvons tout de même découvrir l’engin qui les y mènera.

Fast & Furious 9 : en route pour le cosmos ! – Crédit : Universal Pictures

C’est donc à bord d’une Pontiac Fiero que nos protagonistes s’apprêtent à vivre ce voyage hors du commun. Avec son moteur de fusée intégré, le bolide peut désormais quitter la terre ferme. La voiture devient ainsi la première à se rendre au-delà du ciel, se montrant encore plus performante qu’un avion traditionnel.

Une voiture fusée pour Fast and Furious 9

On doit cette belle exclusivité au TikToker Daniel Mac. Ce dernier s’est rendu sur le décor du nouveau volet pour passer du temps avec l’acteur Tyrese Gibson. Ce dernier en a profité pour lui présenter en avant-première l’incroyable voiture en question. Mais la visite aura été de courte durée. En effet, Gibson a alerté l’influenceur sur les dangers potentiels des vapeurs émanent du moteur. Mais le comédien a surtout joué la carte de l’humour, proposant à son visiteur une voiturette de golf en guise de cadeau d’adieu.

L’influenceur ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Ce dernier a également pu partager un peu de temps avec Sung Kang, enfin de retour dans la franchise. Le comédien en a profité pour exhiber son bolide, une Toyota Supra. Même si cette dernière n’a pas été conçu pour aller dans l’espace, elle n’en reste pas moins impressionnante.

Il apparaît désormais clairement que la franchise souhaite casser les conventions, en devenant un rien fantastique. Voyage dans le temps, conquête de l’espace et dinosaures : rien ne semble trop beau pour les personnages de la saga. Si on ignore encore les raisons de ce départ pour le cosmos, on a hâte d’en découvrir les images sur écran géant. Cette transformation en vaisseau spatial continue ainsi de susciter bien des interrogations. Il reste encore deux volets avant de clore pour de bon la franchise, alors les créatifs semblent vouloir aller le plus loin possible.

Attendu les jours prochains dans les salles obscures, Fast and Furious 9 promet une nouvelle mouture dopée aux effets spéciaux et aux scènes d’action rocambolesques. Sans compter sur la sortie prochaine du deuxième épisode de Hobbs & Shaw, qui risque également de faire des ravages !

Source : Cinemablend