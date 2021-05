Fast & Furious 9 : les premières critiques sont enthousiastes

Les bonnes critiques pleuvent – Crédit : Universal Pictures International France

Fast & Furious 9 est attendu par les fans du monde entier après plusieurs épisodes explosifs. Il se murmure même qu’un crossover étonnant avec Jurassic World serait probable… Il faut dire que Fast & Furious est depuis devenue une franchise majeure et que chaque nouvel épisode est un énorme événement, à la hauteur d’une production du MCU. Vin Diesel confiait même récemment vouloir s’inspirer de Marvel pour proposer un film final en deux parties. Et alors que le dernier trailer de Fast & Furious 9 faisait la part belle à une action survoltée, les premières critiques tombent et elles sont enthousiastes. Pour rappel, ce nouveau long-métrage est attendu pour le 14 juillet 2021 dans les salles françaises.

Un épisode encore plus fou que les précédents selon la presse

Les premières critiques de Fast & Furious 9 nous arrivent des USA et elles sont plutôt… positives ! La plupart louent un long-métrage encore plus fou que les précédents, allant jusqu’au bout de l’action. Steven Weintraub de Collider parle de son enthousiasme et rassure les fans, les (longs) trailers n’ont rien révélé !

J’ai regardé Fast & Furious 9 hier soir dans une salle à Los Angeles. Entendre d’autres personnes rire autour de moi quand une scène d’action est exagérée est la meilleure sensation. Et ne vous inquiétez pas, les trailers n’ont pas gâché le film. Les fans auront du plaisir à le regarder.

– Steven Weinstraub

L’un des journalistes de Rotten Tomatoes loue quant à lui une sorte de retour aux sources de la franchise, parlant des premiers épisodes. Sans oublier le retour de Han Lu, personnage emblématique que l’on pensait mort…

C’est tout un clin d’œil (…) Les décors extravagants que vous voulez et les sensations de Fast and Furious 1 et 2.

– Joel Meares

Pour David Ehrlich, journaliste chez IndieWire, la franchise est entre de bonnes mains avec Justin Lin. L’homme parle d’un épisode très différent des précédents, le qualifiant même de « ridicule » (sans être péjoratif !).

Fast and Furious 9 est, de loin, le plus gros et le plus ridicule des épisodes jusqu’à maintenant. Très loin de la précision de Fast Five ou du plaisir de Tokyo Drift, mais avec Justin Lin à la barre, on a la sensation que les choses vont enfin dans la bonne direction.

– David Ehrlich

Courtney Howard, rédactrice pour Variety, est charmée par Fast & Furious 9 et enchaîne les qualificatifs qui vont donner envie aux fans de se rendre dans les salles de cinéma !

Fast & Furious 9 est un plaisir grandiose. Burné, effronté, audacieux. Des cascades survoltés et des décors ambitieux se mélangent à des drames de soap opera. C’est une énorme cacophonie qui fait exploser les voitures. Vin Diesel et John Cena sont formidables.

– Courtney Howard

La franchise semble donc convaincre la presse avec ses premières projections. Nul doute que les spectateurs seront au rendez-vous pour découvrir Fast & Furious 9.

