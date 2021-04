Faucon et le Soldat de l’Hiver : Le nouveau Captain America et Homelander de The Boys sont similaires

John Walker et Homelander partagent énormément… L’un venu d’une série Marvel, l’autre de The Boys, ont beaucoup de similarités.

Homelander et John Walker, même combat – Crédit : Amazon Prime Video

Faucon et le Soldat de l’Hiver est diffusé en ce moment sur Disney+. Et l’occasion de découvrir un nouveau Captain America un peu spécial, à l’opposé des idées de Steve Rogers. Un homme appelé John Walker, joué par Wyatt Russell, teinté de patriotisme et aimant se mettre en avant. Son interprète, qui admettait ne pas tout comprendre au MCU, campe à la perfection ce Captain America légèrement détestable. John Walker, qui se serait fait écraser par Thanos à coup sûr, et ressemble fortement à Homelander, venu de la série The Boys sur Prime Video.

John Walker pourrait suivre les pas de Homelander

John Walker est-il un psychopathe comme Homelander ? – Crédit : Marvel Studios

Qu’on se le dise : The Boys est beaucoup plus trash que Faucon et le Soldat de l’Hiver. Pourtant, John Walker semble la version édulcorée de Homelander. Et la comparaison n’est pas que physique, les deux étant blonds aux yeux bleus et charismatiques. Homelander dirige un groupe de super-héros et apparaît comme le plus puissant. Ces derniers promeuvent la bonté et pourtant… Homelander est le moins moral de l’équipe, véritable psychopathe une fois les caméras éteintes.

Si John Walker est moins violent, le soldat se sert également de l’image d’un Captain America passé pour briller devant les caméras. Dès sa première rencontre avec Sam et Bucky, l’homme se fait littéralement détester par les héros. Sans oublier que Homelander est la création de Vought tandis que John Walker est là pour servir le gouvernement américain. Les deux participent aux intérêts des USA, pays obsédé par l’idée d’une image parfaite.

Pour le moment, on ne sait pas si John Walker est aussi fourbe que Homelander. Car de nombreux indices le laissent deviner. Sans oublier qu’on imagine mal le personnage succéder réellement à Steve Rogers. Sam semble beaucoup plus le candidat idéal. Rappelons que si Faucon et le Soldat de l’Hiver s’inspire bien des comics, John Walker pourrait bien révéler son côté psychopathe avant la fin de la série. Dans les bandes dessinées, le Power Broker donne à ce Captain America un sérum le rendant puissant. John Walker peut alors éliminer les criminels dans des élans de rage.

Homelander et John Walker, même combat ?

Source : ScreenRant