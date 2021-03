Faucon et le Soldat de l’Hiver : Le nouveau Captain America n’a rien compris au MCU

Crédit : Marvel Studios

Faucon et le Soldat de l’Hiver est disponible depuis peu sur Disney+, se déroulant après les événements d’Avengers: Endgame. Autant dire qu’il vaut mieux avoir vu les précédentes productions pour tout comprendre. Et Wyatt Russell, interprète du nouveau Captain America, semble n’avoir pas fait ses devoirs. Car saisir l’univers connecté Marvel, appelé MCU (Marvel Cinematic Universe) n’est pas toujours aisé. L’acteur avait notamment expliqué que son personnage, succédant à Chris Evans, serait sans doute détesté. Et lors d’une nouvelle interview, celui qui joue John Walker/Captain America confie n’avoir rien compris au MCU en jouant dans Faucon et le Soldat de l’Hiver : une confidence plutôt honnête !

Le nouveau Captain America a arrêté de se poser des questions

Saisir complètement le MCU est parfois compliqué, même pour les acteurs de l’univers connecté. Car ce dernier existe depuis plus de dix ans et aura vu passer myriade de personnages et événements. Wyatt Russell, nouveau Captain America, est de ceux qui ont été perdus en arrivant le MCU.

Je n’ai pas grandi en connaissant l’univers des comics. Mes idoles étaient des athlètes, alors quand je suis arrivé sur le tournage, je me demandais : « Qu’est-ce que ça veut dire ? Qui est ce type ? Comment fonctionnent-ils ? ». Du coup, Sebastian Stan (ndlr : l’interprète de Bucky/Soldat de l’Hiver) m’a dit : « Mec, arrête de te poser des questions. Tu vas être plus confus que tu ne l’es et quand tu auras des réponses, ça va empirer ».

– Wyatt Russell

Pour ceux qui auraient loupé un épisode, Wyatt Russell incarne John Walker, le nouveau Captain America dans Faucon et le Soldat de l’Hiver. L’homme est désormais le nouveau symbole de l’Amérique mais a une philosophie très éloignée de celle de Steve Rogers, joué par Chris Evans. John Walker est un ancien soldat américain très patriotique et ressemble plus à un antagoniste que le prochain Captain America. Beaucoup misent sur une reprise du bouclier et costume par Anthony Mackie, qui joue Sam/Faucon, vers la fin de cette mini-série.

