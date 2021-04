Faucon et le Soldat de l’Hiver : Le nouveau Captain America se serait fait écraser par Thanos

John Walker n’aurait jamais tenu contre Thanos et Wyatt Russell, qui incarne le personnage, est du même avis.

Crédit : Marvel Studios

Faucon et le Soldat de l’Hiver est toujours diffusé sur Disney+. L’occasion de découvrir un nouveau Captain America, John Walker, joué par Wyatt Russell qui a reconnu ne rien comprendre au MCU. Ce personnage, qui adore être détesté, « remplace » Chris Evans, sans doute le temps de la série avant que Faucon ne reprenne le flambeau. Et une chose est sûre : John Walker, ancien soldat américain (très) patriotique, n’est pas aussi puissant que son prédécesseur. Wyatt Russell, qui a pris des cours du soir pour mieux saisir le MCU, est convaincu que son personnage n’aurait jamais tenu face à Thanos !

John Walker est incapable de faire face à Thanos

Thanos a été teasé pendant trois phases, plus de dix ans, comme l’ultime super-vilain. Il aura fallu attendre Avengers: Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming, pour que ce dernier soit terrassé. Depuis, une question se pose : qui va bien pouvoir remplacer Thanos en tant que super-vilain dans le MCU ? La rumeur veut que ce soit Wanda, du moins le temps d’un film et venue d’une dimension parallèle. En attendant de savoir, Wyatt Russell a été interviewé à propos de son personnage, le nouveau Captain America. Et l’acteur le reconnaît volontiers : le « héros » aurait été pulvérisé par Thanos.

J’aurais été mort en une seconde, pas vrai ? Je veux dire, Thanos peut tuer tout le monde. Vous avez besoin des Avengers, tous ensemble, pour le vaincre. John Walker aurait probablement été piétiné comme une fourmi s’il avait attaqué Thanos, seul. Il aurait tenté vraiment très fort mais échoué vaillamment »

– Wyatt Russell

Et difficile de donner tort à Wyatt Russell. Il aura fallu presque tous les Avengers pour vaincre le fameux titan à la fin d’Avengers: Endgame. Malgré tout, de nombreux débats ont encore lieu chez les fans. Beaucoup pensent que Captain Marvel ou Wanda aurait été en mesure d’écraser Thanos. Et John Walker a beau être Captain America, posséder son costume, le fameux bouclier, il n’a pas la force de l’incarnation par Chris Evans. Steve Rogers est le fruit d’une expérience menée pendant la Seconde guerre mondiale, doté d’une puissance incroyable. John Walker est quant à lui un simple soldat. Il est donc logique de penser que Thanos aurait écrasé le nouveau Captain America. Sans doute que l’homme aurait tenté quelque chose mais le titan est l’un des êtres les plus puissants de l’univers…

