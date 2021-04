Faucon et le Soldat de l’Hiver : Le récent caméo devait avoir lieu dans Black Widow

Crédit : Marvel Studios

Faucon et le Soldat de l’Hiver est diffusé sur Disney+, à raison d’un épisode par semaine. Les spectateurs ont récemment pu découvrir que John Walker, le nouveau Captain America, est très violent. Ce n’est pas pour rien si le « héros » porte une arme à feu et peut être comparé à Homelander dans The Boys. Faucon et le Soldat de l’Hiver réserve donc beaucoup de surprises et le dernier épisode met en scène un caméo inattendu ! Une énorme surprise pour les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) qui devait avoir lieu dans Black Widow.

Une espionne prévue pour apparaître dans Black Widow

Attention : Les lignes qui suivent dévoilent des éléments de l’intrigue du dernier épisode de Faucon et le Soldat de l’Hiver

L’actrice Julia Louis-Dreyfus est apparue dans le dernier épisode de la série. Elle y incarne Valentina de Fontaine, une espionne (très) entraînée. Et petite révélation de Vanity Fair puisque la femme devait initialement faire sa première apparition dans… Black Widow. Pour ceux qui auraient loupé un épisode, le premier film de la quatrième phase du MCU a été repoussé, pandémie oblige.

C’est donc une grosse surprise pour les fans de Faucon et le Soldat de l’Hiver. Mais cela pourrait changer énormément de choses pour Black Widow. On sait que Marvel Studios maîtrise énormément son univers connecté. Il est possible que l’apparition de Valentina de Fontaine soit modifiée ou passe à la trappe. On imagine que sa présence dans Black Widow aurait dû être une surprise. On ne le saura qu’à la sortie du long-métrage.

Mais Vanity Fair a d’autres révélations à propos de Valentina de Fontaine. Il semblerait qu’on soit loin d’une simple apparition dans Faucon et le Soldat de l’Hiver. Marvel Studios aurait de grands projets pour la femme qui devrait être une méchante durable dans le MCU, une version méchante de Nick Fury. Petit détail intéressant : l’homme avait une relation avec Valentina de Fontaine dans les comics. Une relation qui a pris fin lorsque Nick Fury a découvert qu’elle était une espionne russe.

L’apparition de Valentina de Fontaine a énormément fait réagir les spectateurs sur les réseaux sociaux, qui ne s’attendaient pas à cette présence…

