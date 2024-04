Fallout : quel est ce lieu emblématique qui apparaît dans le dernier plan de la saison 1 ?

La série Fallout a pris de l’avance sur Prime Video et en à peine 5 jours, c’est le carton plein. Cette adaptation a droit à de bons retours de la presse mais surtout des spectateurs, qu’ils soient joueurs ou non. La fin de la saison 1 prépare la suite et lors des dernières minutes de l’épisode final, on aperçoit un lieu, au loin, très emblématique. On vous explique ce qu’il faut savoir à ce propos.

Attention, les lignes à suivre dévoilent la fin de la saison 1 de la série Fallout !

La fin de la saison 1 de Fallout montre un lieu emblématique

Dans l’épisode final, Lucy découvre que son père, Hank MacLean, n’est pas celui qu’elle croit. Il s’agit d’un homme appelé Henry, employé de Vault-Tec qui a été cryogénisé avec d’autres membres importants de l’entreprise. Il s’enfuit alors à bord d’une armure assistée et se retrouve dans le désert et aperçoit, au loin, une ville emblématique : New Vegas.

Ce qui étonne peu puisque dans l’épisode final, la République de Nouvelle Californie a un rôle important. Alors lorsque l’on sait que New Vegas apparaîtra dans la saison 2 de Fallout, on se met à rêver que plusieurs autres éléments emblématiques y soient aussi comme la légion de Cæsar dont la cruauté n’est plus à prouver et le barrage Hoover.

New Vegas est un lieu dirigé par Robert House que l’on voit justement dans la série Fallout lors d’un flashback dans le passé. Il y est le dirigeant de RobCo Industries et bien au courant des plans de Vault-Tec. Dans la saison 2, on imagine que sa ville a été épargnée par les frappes nucléaires, bien protégée par ses mercenaires et ses robots, comme dans le jeu.

Pour rappel, Robert House a également noué un partenariat avec la République de Nouvelle Californie pour qu’elle puisse s’y installer. Il y a trois familles dans New Vegas : les Omerta, les Pacha et la Société du Gant Blanc qui dirigent plusieurs casinos.

Fallout : New Vegas est le meilleur épisode 3D

Si Fallout 4 est plus joué car récent et doté de meilleurs graphismes, on ne peut que vous recommander de faire Fallout : New Vegas. Certes, le jeu a pris un gros coup de vieux graphique (même si les mods existent) mais d’un point de vue de l’humour, de l’écriture, de l’univers, de l’ambiance, il s’agit du meilleur épisode 3D selon la communauté. Et à raison, la narration y est dense et le gameplay très stratégique, moins axé sur l’action que le dernier épisode solo en date.

Avec la saison 2 de Fallout qui arrivera dans les prochaines années, autant prendre une longueur d’avance sur l’intrigue en jetant votre dévolu sur cet opus qui a été développé par Obsidian. Plusieurs éléments de Fallout : Van Buren, jeu abandonné, ont été inclus par des développeurs qui avaient bossé sur le projet lorsqu’ils étaient chez Black Isle, le studio à l’origine de la franchise (on leur doit aussi Baldur’s Gate). Autant de solides arguments pour vous assurer que Fallout : New Vegas est le meilleur des épisodes 3D.