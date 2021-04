Faucon et le Soldat de l’Hiver : Pourquoi le nouveau Captain America a-t-il une arme à feu ?

Crédit : Marvel Studios

Faucon et le Soldat de l’Hiver poursuit sa diffusion sur Disney+. Une série se déroulant après Avengers: Endgame pendant la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU). Cette dernière introduit John Walker, incarné par Wyatt Russell, remplaçant de Captain America. Un héros beaucoup plus proche de Homelander de The Boys que Steve Rogers. Si le personnage ne possède pas de pouvoirs et aurait été écrasé par Thanos, il compense ses faiblesses et sa condition d’humain par d’autres forces. Et l’interprète de John Walker explique aujourd’hui pourquoi son Captain America porte une arme à feu.

L’arme à feu, figure de l’Amérique patriotique

Un nouveau Captain America différent de Steve Rogers – Crédit : Marvel Studios

John Walker n’est pas quelqu’un de foncièrement gentil. L’homme utilise l’aura de Steve Rogers et de son costume de Captain America pour se mettre en avant. Les spectateurs auront été choqués de découvrir que John Walker est un assassin de sang-froid. Captain America, nouvelle version, porte également une arme à feu. Un véritable symbole dans une Amérique armée jusqu’aux dents ! Wyatt Russell, interprète de John Walker, explique cette présence à la ceinture de son personnage.

On a ce type qui vient d’un milieu militaire moderne et est très différent du Steve Rogers d’autrefois. Alors il se dit « je dois avoir une arme à feu. Tu ne vas pas me donner une arme ? J’ai travaillé toute ma carrière avec une arme, vous devez m’en donner une » (…) Je pense que la phrase qui le résumerait serait : « il ne l’utilisera pas tout le temps, mais il en a une ».

– Wyatt Russell

Qu’un personnage de Marvel utilise une arme à feu n’est pas forcément commun. Le personnage de Wyatt Russell, qui reconnaît ne rien comprendre au MCU, est l’un des seuls humains à utiliser ce genre d’objet. Avec John Walker, le Punisher est l’exception tandis que Hawkeye et Black Widow combattent sans pistolet ou autre. Sam Wilson a beau être un vétéran, il utilise notamment sur ses ailes.

Rappelons tout de même que dans Captain America: First Avenger, Steve Rogers a également utilisé une arme à feu alors qu’il était déjà augmenté par le fameux sérum. Mais il s’agit d’une autre époque, la Seconde Guerre mondiale !

