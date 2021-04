Films cultes : les remakes qu’on a hâte de voir

Les prochaines années seront riches en remakes de films cultes. Alors quelles nouvelles adaptations valent réellement le coup ? Retour sur ces remakes qu’on a hâte de découvrir entre SOS Fantômes : L’Héritage, Spawn et The Batman.

Les prochaines années vont être riches en films majeurs. Le MCU va poursuivre sa route alors que le prochain Doctor Strange mettra en scène tous les Avengers. Chez la Warner, les projets sont nombreux avec une suite à Godzilla vs Kong alors que le prochain Superman pourrait être Michael B. Jordan (Black Panther). Mais les studios ont également plusieurs remakes dans les cartons. L’occasion de revenir sur ces nouvelles adaptations qu’on est impatient de voir.

SOS Fantômes : L’Héritage

Ghostbusters (SOS Fantômes) va revenir dans un second « remake » puisqu’il s’agit beaucoup plus d’une suite. Après le film de 2016 reçu très froidement, les chasseurs de fantômes reviennent avec une promesse : renouer avec les précédents films. Car ici, SOS Fantômes : L’Héritage est réalisé par Jason Reitman, fils d’Ivan Reitman qui a dirigé Ghostbusters et sa suite.

Autre gros argument, ce remake sous forme de suite fait revenir les grands noms de la franchise : Sigourney Weaver, Dan Ackroyd, Ernie Hudson et surtout Bill Murray ! Les anciens seront épaulés par une nouvelle génération entre Finn Wolfhard de Stranger Things (qui a annoncé que la quatrième saison est repoussée) ou encore Paul Rudd (Ant-Man).

La petite boutique des horreurs

La petite boutique des horreurs est une comédie horrifique culte des années 80 et basée sur une comédie musicale de 1960. Un remake est dans les cartons avec cette nouvelle adaptation qui, selon IMDb, aura droit à une grosse distribution. On parle de Chris Evans, Scarlett Johansson (qui reviendra dans Black Widow), ou encore Taron Egerton.

Spawn

Spawn est un comics ultra mature et violent des années 90. Malheureusement, la première adaptation cinématographique n’a pas été une grande réussite. Heureusement, un remake est sur les rails, écrit et réalisé par Todd McFarlane. Il s’agit ni plus ni moins que de l’homme à l’origine du personnage !

La Horde Sauvage

Un remake de La Horde Sauvage, film culte du Septième art, c’est forcément un projet risqué. Surtout pour Hollywood, accusé de recycler les œuvres d’antan pour un résultat pas forcément à la hauteur. Mais on peut toujours espérer que La Horde Sauvage soit un bon film avec sa distribution incluant Peter Dinklage de Game of Thrones, série qui a eu droit à un nouveau trailer, Michael Fassbender ou encore Jamie Foxx, selon certaines rumeurs. On parle de Mel Gibson (Braveheart) à la réalisation.

Wicked

Les sorcières du monde d’Oz ont fait leur début en 1939 au cinéma dans Le magicien d’Oz. Des sorcières qui auront droit à leur spin off basé sur une pièce de Broadway appelée Wicked. Le film suivra le long-métrage de 2013 appelé Le monde fantastique d’Oz et réalisé par Sam Raimi, qui prépare le prochain Doctor Strange. Le monde d’Oz fera bientôt son retour sur nos écrans…

Les Maîtres de l’Univers

Il y a de fortes chances que vous connaissiez Les Maîtres de l’Univers à travers les divers détournements de la série animée culte. Un reboot est prévu en prises de vues réelles, après le long-métrage de 1987, et suit les aventures de Musclor qui grâce à une clé magique voyage dans le temps pour combattre Skeletor. Le long-métrage est prévu pour 2021 mais un retard est plus que probable.

Akira

Adapter Akira, manga et animé culte, n’est pas une tâche aisée. Alors que le long-métrage a eu droit à une ressortie en 4K dans les salles françaises en 2020, Taika Waititi (Thor: Ragnarok) serait en lice pour réaliser une adaptation en prises de vues réelles. Bien évidemment, il s’agit d’un projet encore éloigné, le cinéaste étant occupé sur le tournage de Thor: Love and Thunder et un nouveau Star Wars.

Donjons et Dragons

Le film de 2000 a été un énorme flop, moqué par beaucoup. Il faut dire qu’adapter le plus connu des jeux de rôle n’est pas toujours aisé. Le prochain film pourrait bien réussir à conquérir le cœur des joueurs. Au casting, on parle de Michelle Rodriguez, Chris Pine ou encore Hugh Grant. Une distribution qui n’assure pas forcément un succès critique mais un bon point de départ pour les joueurs.

Nosferatu

Attention, chef d’œuvre. Nosferatu est né devant la caméra de Murnau en 1922 avant une nouvelle adaptation par Werner Herzog en 1979, cinéaste que vous avez pu découvrir en tant qu’acteur dans The Mandalorian. Pour le moment, on ne sait pas grand chose de ce remake, si ce n’est qu’ Anya Taylor Joy (The Witch) pourrait être rattachée au projet.

The Batman

Et le plus attendu des remakes, reboots, réinterprétation, c’est évidemment The Batman. Après Michael Keaton ou encore Christian Bale et Ben Affleck, c’est ici Robert Pattinson qui joue un jeune Bruce Wayne. The Batman est réalisé par Matt Reeves, acclamé pour la dernière franchise La Planète des Singes et Cloverfield.

