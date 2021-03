Doctor Strange 2 : prochain film crossover Avengers de la phase 4 ?

Les rumeurs autour du film Doctor Strange 2 s’accumulent. Et si on les réunit, certains détails laissent penser que les prochaines aventures du Sorcier Suprême pourraient bien tourner au crossover à la sauce Avengers : Endgame.

Doctor Strange 2, un film crossover en préparation ? Crédit : Marvel Entertainment

Nous savons déjà que Scarlet Witch sera au casting du film. Une théorie affirme d’ailleurs que la Sorcière rouge sera la plus grande menace de Doctor Strange 2. Mais elle pourrait être rejointe pas d’autres Avengers et héros Marvel. La rumeur est née d’un visuel qui servirait à la conception de jouets inspirés du film. Sur l’image, on peut voir entre autres Clint Barton (Oeil-de-Faucon), Kate Bishop, Yelena Belova et Miss Marvel. Aucun élément ne permet cependant de certifier que ce visuel est authentique.

Oeil-de-Faucon, Kate Bishop, Miss Marvel et Spider-Man au casting ?

Mais les fans se sont empressés de recouper cet indice avec un autre fait celui-ci officiel. Les tournages de la série Hawkeye, dédiée à Clint Barton et Kate Bishop, de Miss Marvel et de Doctor Strange 2 se déroulent actuellement tous en même temps, et au même endroit. Il serait donc facile pour les différents acteurs de tourner des scènes pour leur série respective et pour le long-métrage Marvel.

Le tournage de Spider-Man 3 est lui aussi en cours. Stephen Strange sera le mentor de l’homme-araignée dans ce film, il n’est donc pas impossible que ce dernier fasse lui aussi un caméo dans Doctor Strange 2. Mais une rumeur indique que le Spider-Man présent aux côtés du Sorcier serait celui de Tobey Maguire, et non celui de Tom Holland. Pour rappel, il se murmure que les trois Peter Parker des trilogies Sony et Marvel seraient tous au casting de Spider-Man 3. Notons également que c’est le réalisateur Sam Raimi, qui a tourné la première trilogie de l’homme-araignée, qui dirige Doctor Strange 2. Enfin l’expert en scoop Marvel Daniel Richtman indique des Éternels feraient également une apparition dans le film.

Toutes ces rumeurs ne sont peut-être pas aussi folles que l’on pourrait le croire. Car Doctor Strange in the multiverse of madness sera tel que son titre l’indique, un mélange de plusieurs univers. On ignore encore comment et pourquoi, mais les aventures du Sorcier Suprême auront de nombreux liens avec les films précédents de la phase 4. L’occasion pour Marvel de livrer un film crossover plein de surprises. Il faudra néanmoins être patient pour les découvrir. Doctor Strange ne sortira en salles qu’en mars 2022.

Source : BGR