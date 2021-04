Star Wars : Din Djarin de The Mandalorian apparaitra dans Le Livre de Boba Fett

Le Livre de Boba Fett, nouvelle série à venir sur Disney+ d’ici la fin de l’année, commence à laisser filtrer quelques informations. Avec The Mandalorian, Disney a introduit de nombreux clins d’œil sur la saga, notamment en rapport avec les deux trilogies mythiques de George Lucas. Cette façon d’imbriquer les séries les unes dans les autres est devenue une habitude pour Disney. Cette pratique devrait se poursuivre avec Le Livre de Boba Fett, puis qu’un insider bien informé a rapporté que Din Djarin, le héros de la série The Mandalorian, y ferait plusieurs apparitions.

Boba Fett assis sur le trône de Jabba le Hutt sur Tatooine. Crédit : Disney/Lucasfilm

Il semble que le souhait de Pedro Pascual de voir Din Djarin dans d’autres séries Star Wars va bel et bien se réaliser. En effet, Jordan Maison, de cinélinx, affirme que plusieurs sources indépendantes et proches du tournage de la série lui ont confirmé le retour de Din Djarin dans Le Livre de Boba Fett. Quand, comment, et pourquoi ? On n’en sait pas plus pour l’instant, mais il ne serait de toute façon pas surprenant de revoir Din Djarin dans Le Livre de Boba Fett.

Un retour de Mando serait en effet logique, puisque Le Livre de Boba Fett est un spin-off de the Mandalorian. D’autre part, Kathleen Kennedy, boss de Lucasfilm, et Jon Favreau, en charge du projet, ont tous deux déclaré que Le Livre de Boba Fett est en quelque sorte le nouveau chapitre de la saga The Mandalorian. En parallèle bien sûr avec la saison 3 de cette dernière, d’ores et déjà en préparation.

Le Livre de Boba Fett, une intrigue en lien avec Din Djarin et le sabre noir ?

Jordan Mason précise que ce retour serait pour un rôle très secondaire, plus un caméo qu’une réelle implication. Aucun risque donc de voir Din Djarin voler la vedette à Boba Fett. D’après ses informations, l’intrigue du Livre de Boba Fett tournerait autour de Mandalore. L’histoire pourrait donc être en rapport avec le fait que Mando ait récupéré le sabre noir. Il précise cependant que ce dernier point n’est que pure spéculation.

Alors que le tournage vient de se terminer, les informations sur la série dédiée à Boba Fett sont plutôt maigres. Ainsi, hormis ce retour de Din Djarin, le teasing dans la scène finale de la saison 2 de The Mandalorian suggère que la série se déroulera sur la même époque, avec Boba Fett bien sûr, mais également Fennec Shand. La scène montre notamment Boba assis sur le trône de Jabba le Hutt, indiquant donc qu’une partie de la série se déroulera sur Tatooine. On imagine cependant qu’elle nous emmènera aux quatre coins de la galaxie. Boba Fett devrait d’ailleurs s’épanouir dans la saga puisqu’en plus de ce spin-off, son rôle devrait prendre de l’importance dans la saison 3 de The Mandalorian. Réponse en fin d’année.

