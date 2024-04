Fin de la carte verte : que risquez-vous en gardant la vignette sur votre pare-brise ?

🗓 Au 1er avril, plus besoin d’apposer la vignette d’#assurance sur votre pare-brise.



⚠️ Être assuré reste obligatoire mais vous ne serez plus verbalisé en cas d'oubli.



229 personnes sont décédées dans un accident impliquant un véhicule non assuré en France, en 2022. pic.twitter.com/NosDEfSV5e