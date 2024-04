Fin de la carte verte : comment vérifier si votre véhicule est bien assuré ?

© Envato

Pour savoir si votre véhicule est assuré, il faut consulter le fichier des véhicules assurés (FVA)

Le FVA peut être consulté librement en renseignant quelques informations

Pour rappel, la carte verte n’est plus obligatoire depuis le 1er avril

Depuis ce 1er avril, la carte verte tire sa révérence. Le système est désormais entièrement dématérialisé et il n’est plus nécessaire de poser la vignette sur son pare-brise. Ce changement qui se veut écologique (logique, il n’y a plus de papier à imprimer et envoyer) pose toutefois un problème : comment savoir si son véhicule est bien enregistré sur le fichier des véhicules assurés (FVA) ? On vous explique comment le vérifier !

À lire > Quel document présenter lors d’un contrôle avec la fin de la carte verte ?

Autrefois, seules les autorités avaient accès au FVA. Mais avec la fin de la carte verte, les automobilistes sont désormais en mesure de le consulter pour vérifier si leur véhicule est assuré. Bien évidemment, il y a plusieurs informations à renseigner.

Pour commencer, rendez-vous sur la plateforme du FVA dont la seule adresse est www.consultation-fva.fr. Ensuite, sélectionnez le format d’immatriculation, entrez le numéro d’immatriculation et le numéro de formule présente sur votre carte grise. Lorsque les conditions d’utilisation sont acceptées, le FVA vous informe si votre voiture est assurée ou non.

Que faire si mon assurance n’apparaît pas dans le FVA ?

En cas de contrôle de la police ou de la gendarmerie, les autorités consultent directement le FVA, une énorme base de données des assurés. Attention toutefois : il faut 72 heures pour qu’une assurance souscrite y apparaisse. En attendant, il faut obligatoirement se munir de votre Mémo Véhicule Assuré qui est un document fourni par votre assureur. Il regroupe toutes les informations à propos de votre contrat si un contrôle survient et que vous n’êtes pas encore dans le FVA.

Les erreurs arrivent également et si vous avez une assurance et qu’elle n’est pas dans le FVA, la loi vous laisse 45 jours pour vous adresser à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) par voie postale ou depuis son site.