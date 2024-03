Final Fantasy 16 : le portage PC sort bientôt, il reste moins d’un an à attendre

Bonne nouvelle, le développement du portage PC de Final Fantasy 16 avance très bien. Naoki Yoshida, le producteur du RPG, indique qu’il arrivera sur ce support dans moins d’un an, sans donner de date de sortie plus précise pour le moment.

Difficile pour les fans de la saga de Square Enix de contenir leur excitation à l’approche d’un nouvel épisode de Final Fantasy. Les possesseurs PS5 ont pu vivre ce frisson deux fois en quelques mois d’intervalle : avec FF7 Rebirth fin février et Final Fantasy 16 en juin 2023.

Les joueurs PC aimeraient aussi profiter de ces deux aventures sur leur machine. Naoki Yoshida, le producteur de Final Fantasy 16, donne une bonne nouvelle concernant le portage PC de l’exclusivité temporaire de la PS5.

Final Fantasy 16 arrive bientôt disponible sur PC, rassure Naoki Yoshida

Naoki Yoshida, le producteur de Final Fantasy 16 apprécié pour sa transparence (notamment lorsqu’il communique sur FF 14), évoque régulièrement le portage PC du RPG de Square Enix. Visiblement, les joueurs PC ne devront plus attendre très longtemps avant de découvrir l’aventure de Clive Rosfield.

« Pour ce qui est de l’état actuel du développement, nous essayons de mettre au point les dernières étapes de l’optimisation. Encore une fois, nous ne pouvons pas vraiment parler de la date de sortie. Mais une chose est sûre : ce ne sera pas très loin dans le futur. Ce ne sera pas dans un an, ce ne sera pas dans deux ans, ce sera probablement plus court que cela, alors restez à l’écoute », confie-t-il à Game Informer.

Naoki Yoshida reconnaît également que la configuration requise pour jouer à FF16 sur PC sera assez exigeante. Cela n’a rien de surprenant étant donné la pluie d’effets visuels impressionnants dans le jeu, notamment lors des combats face aux Primordiaux.

Quoi qu’il en soit, les joueurs pourront découvrir une bribe de l’épopée de Clive avant la sortie de la version complète, puisqu’une démo sortira sur PC antérieurement. En tout cas, une sortie de Final Fantasy 16 sur ce support est clairement envisageable dès cette année étant donné la déclaration de Naoki Yoshida.

Cela ferait une exclusivité temporaire PS5 de plus disponible sur PC cette année après Horizon Forbidden West et Ghost of Tsushima. Rappelons que Final Fantasy 16 accueillera aussi le DLC Rising Tide au printemps. Square Enix en dira plus sur ce contenu additionnel lors de la PAX East qui débute le 21 mars prochain.