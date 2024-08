Final Fantasy 7 Rebirth : une grosse révélation sur la suite, les joueurs vont être comblés

© Square Enix

Voilà plusieurs mois que Final Fantasy 7 Rebirth est sorti sur PS5. Nul doute qu’une grande partie des fans de FF a déjà parcouru en long et en large les vastes zones ouvertes fourmillant de contenu du RPG de Square Enix.

Évidemment, en plus de toutes les quêtes annexes et de son système combat explosif, le scénario de FF7 Rebirth constitue aussi l’un de ses points forts. Une histoire qui se conclura dans la troisième et dernière partie de cette trilogie de remakes attendue dans quelques années. Pourtant, on sait déjà que ce mini-jeu très apprécié de Rebirth sera à nouveau jouable dans cette suite.

Le Queen’s Blood de Final Fantasy 7 Rebirth de retour dans le dernier jeu de la trilogie

« Final Fantasy Remake 3 », la suite de Rebirth, pourrait proposer un immense monde ouvert digne de Zelda si Teruki Endo, le directeur des combats, parvient à faire entendre sa volonté. Bien sûr, Square Enix ne devrait pas dévoiler de trailer ou même annoncer officiellement le titre avant un moment.

Au moins, grâce à Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Rebirth, les fans savent maintenant de manière certaine qu’un mini-jeu très apprécié de l’exclusivité PS5 fera son retour dans le dernier épisode de la trilogie.

The game producers reveal there is a future for Queens Blood in the next installment! pic.twitter.com/TQ1xTPItCX — neo 📸 Otakon (@neo_aoshi) August 3, 2024

Une révélation faite pendant une conférence organisée par Square Enix lors de l’Otakon, une convention annuelle organisée à Washington dédiée à la pop-culture. « Nous préparons une version améliorée du Queen’s Blood pour la suite. J’ai hâte de vous la montrer », glisse Naoki Hamaguchi au public présent sur place.

Le Queen’s Blood est le jeu de cartes de prédilection du monde de Final Fantasy 7 Rebirth. Il fait vraiment appel à votre sens stratégique, notamment lors des affrontements les plus corsés disponibles au Gold Saucer. Il fait partie des nombreux mini-jeux du RPG, avec le Fort Condor ou encore Rouages et Gambits. Qu’apportera cette version améliorée du Queen’s Blood ? On peut s’attendre à un plateau de jeu plus grand ou à de nouveaux pouvoirs pour les cartes.