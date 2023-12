Final Fantasy 7 Rebirth : date de sortie, durée de vie, histoire, gameplay, tout ce qu’il faut savoir sur le RPG

Final Fantasy 7 Rebirth est le deuxième épisode de la trilogie de remakes entamée par Square Enix en 2020 avec FF7 Remake. Cette nouvelle aventure s’annonce encore plus surprenante et généreuse que le premier opus. Date de sortie, prix, scénario, nouveautés : on vous dit tout sur le RPG.

© Square Enix

Après un FF7 Remake qui a bousculé les fans de l’épisode original, Final Fantasy 7 Rebirth semble encore plus attendu par la communauté. Il faut dire que Square Enix s’y prend bien pour faire monter l’excitation depuis la révélation de la première bande-annonce en juin 2022.

FF7 Remake 2 promet une histoire déroutante, encore plus éloignée du matériau d’origine que ne l’était la première partie de cette trilogie de remakes. Il faut également s’attendre à quelques nouveautés côté gameplay et dans la structure globale du RPG de Square Enix.

Final Fantasy 7 Rebirth est attendu pour le 29 février 2024 en exclusivité sur PS5. À l’origine, le RPG devait sortir à l’hiver 2023 sur la console de Sony, mais une nouvelle date de sortie a été annoncée en septembre dernier.

Comme FF7 Remake, cet opus sera seulement une exclusivité temporaire. Dans la bande-annonce diffusée pendant le State of Play de septembre, Square Enix précise que le jeu ne sera « pas disponible dans d’autres formats au moins jusqu’au 29 mai 2024 ». Bien sûr, cela ne veut pas dire que le jeu paraîtra sur PC juste après cette date.

Rappelons que FF7 Remake était sorti sur PC un an et demi après son lancement sur PS4. En revanche, les joueurs Xbox n’ont toujours pas pu découvrir l’aventure de Cloud à Midgar. Pourtant, cette grosse bourde de Microsoft laissait penser que Final Fantasy 7 Remake sortirait bien sur Xbox.

© Square Enix

💰 Quel est le prix de Final Fantasy 7 Rebirth ?

Comme la plupart des AAA, il existe différentes éditions de Final Fantasy 7 Rebirth. La version Standard (numérique et physique) comprend simplement le jeu de base. Les fans les plus attachés à la licence opteront sûrement pour l’édition Deluxe, double Deluxe ou Collector. Voici le contenu de chacune d’entre elles :

Final Fantasy 7 Edition Deluxe :

Le jeu sur disque

Mini artbook

Mini bande-son sur CD

Boîtier SteelBook

Edition Numérique Deluxe :

Mini bande-son numérique

Artbook numérique

Matéria d’invocation Pot magique

Accessoire Ras-de-cou cycle de la vie

Protection : Bracelet orchidée

Pack Double Deluxe :

Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 Rebirth

Mini bande-son numérique

Artbook numérique

Matéria d’invocation Pot magique

Accessoire Ras-de-cou cycle de la vie

Protection : Bracelet

Final Fantasy 7 Rebirth Edition Collector :

Final Fantasy 7 Rebirth Edition Deluxe

Final Fantasy 7 Rebirth Static Arts – Sephiroth

Une figurine d’environ 48 cm de Séphiroth, le célèbre ennemi du joueur, sculptée dans le plus grand détail avec aile détachable

Une figurine d’environ 48 cm de Séphiroth, le célèbre ennemi du joueur, sculptée dans le plus grand détail avec aile détachable Matéria d’invocation Trio de mogs (DLC), une matéria d’invocation qui permet de convoquer le Trio de mogs en jeu

Matéria d’invocation Pot magique (DLC), une matéria d’invocation qui permet de convoquer le Pot magique en jeu

Accessoire : Ras-de-cou du cycle de la vie (DLC), un ras-de-cou qui permet de récupérer un peu de PV lorsqu’un ennemi est vaincu

Protection : Bracelet orchidée (DLC), un bracelet qui donne le courage de parcourir le vaste monde

Protection : Armille Midgar série 2 (DLC), un bracelet porté par les voyageurs qui quittent Midgar

Notez que si vous possédez des données de sauvegardes de FF7 Remake, vous obtiendrez gratuitement les matérias d’invocation de Ramuh et de Léviathan. Un joli cadeau pour ceux qui espéraient voir le serpent de mer dans Final Fantasy 16, dont la première extension est sortie en décembre 2023. Pour toute précommande sur le site officiel de Square Enix, vous obtiendrez aussi l’accessoire « Protection Armille Midgar série 2 ».

© Square Enix

Quel est le scénario de Final Fantasy 7 Rebirth ?

L’histoire de Final Fantasy 7 Rebirth reprendra peu de temps après celle du premier opus. Après avoir écarté temporairement la menace que Sephiroth représentait pour Midgar et quitté la ville, le groupe de Cloud se lance sur les traces de l’ancien SOLDAT. Comme dans la version PS1 de 1997, le sort du monde dépendra de leurs actions. En revanche, ce qui diffère de l’épisode original, c’est la présence de Zack Fair.

Le héros de Crisis Core : Final Fantasy 7, qui n’est plus censé être en vie, sera bien présent dans FF7 Remake. On ne sait pas encore quel sera son rôle, mais il y aura sûrement plusieurs « timelines » dans le jeu, comme le laisse aussi penser l’épilogue de FF7 Remake.

© Square Enix

Le trailer diffusé lors du Summer Game Fest nous montre aussi que Tifa, Aerith, Barret et Red XIII faire partie des victimes d’une gigantesque explosion survenue à Midgar… D’ailleurs, cette même bande-annonce nous montre le flashback de la catastrophe de Nibelheim déjà présent dans Final Fantasy 7.

Sauf que cette fois, on entend en parallèle Sephiroth qui affirme avoir tué Tifa à ce moment-là et se demander comment elle peut encore être en vie dans le présent. Autant de mystères dont on ne saura rien de découvrir le jeu en février 2024.

La seule certitude que les fans peuvent avoir, c’est que Final Fantasy 7 Rebirth se terminera bien à la Capitale oubliée, là où vivaient les Cétras, le peuple d’Aerith. Il s’agit du lieu où se déroule la scène la plus culte de Final Fantasy 7…

Le grand retour de l’exploration dans FF7 Rebirth

Même si Final Fantasy 7 Remake a plu aux joueurs (8,1/10 sur Metacritic), la linéarité de l’aventure représente l’une des principales critiques adressées au titre de Square Enix. Bien conscient que l’exploration tient à cœur à la communauté de FF, les développeurs ont revu leur copie pour Final Fantasy 7 Rebirth.

Dans le deuxième opus de la trilogie de remakes, les joueurs pourront enfin explorer le monde. Il sera possible de se balader dans des environnements ouverts, que ce soit à pied, à dos de chocobo… ou même en gyropode. Dans une interview accordée au PlayStation Blog, le directeur du jeu Naoki Hamaguchi en dit plus sur la structure du RPG.

La carte du monde est vraiment très grande, alors les joueurs ne pourront pas découvrir tous les lieux avec l’histoire principale. Au contraire, en matière de volume, le contenu secondaire dans Final Fantasy VII Rebirth équivaut presque au double du contenu de la quête principale. Cela sera l’occasion de vivre des expériences passionnantes et inédites, comme de nouvelles histoires, des combats et des mini-jeux.

© Square Enix

Il ajoute qu’il y aura des chocobos spécifiques à chaque région, comme ceux qui peuvent escalader des falaises ou voler, comme dans Final Fantasy 7. En parlant de mini-jeux, les fans seront certainement ravis de retrouver le Gold Saucer avec ses courses de chocobos et de motos. Final Fantasy 7 Rebirth comptera encore plus d’activités de ce genre que l’épisode PS1, selon Hamaguchi.

Il faudra 100 heures pour terminer complètement le jeu

Avec tout ce contenu secondaire que promet Square Enix, il est logique que la durée de vie de Final Fantasy 7 Rebirth soit plus importante que celle de l’opus précédent. Selon Naoki Hamaguchi, les joueurs auront besoin de 100 heures pour compléter l’histoire et toutes les quêtes secondaires du RPG.

Ceux qui veulent se contenter de terminer l’aventure principale devraient mettre autour de 40 heures avant de voir défiler les crédits de fin. Une partie équlibrée prendrait à peu près 60 heures, toujours d’après le réalisateur de Final Fantasy 7 Rebirth.

© Square Enix

Square Enix veut que cet épisode marque un retour en source pour la saga en offrant du contenu secondaire dense et profond plutôt que de multiplier les petites missions annexes, comme le fait Final Fantasy 16, par exemple.

Y a-t-il de nouveaux personnages dans Final Fantasy 7 Rebirth ?

Dans Final Fantasy 7 Rebirth, les joueurs retrouveront les mêmes protagonistes jouables, à savoir Cloud, Tifa, Barret et Aerith. Yuffie, qui n’était pas jouable dans l’aventure principale de FF7 Remake, mais seulement dans le DLC Intergrade, sera cette fois intégrée au groupe. Ce sera aussi le cas de Red XIII, qui était simplement un invité apportant son soutien au combat dans le premier opus. Les bandes-annonces permettent aussi de découvrir que Cait Sith se joindra à la fête.

Le charismatique Vincent Valentine fait aussi partie des nouveaux visages de Rebirth. En revanche, il ne devrait pas être jouable, probablement comme Cid. Naoki Hamaguchi explique que les personnages alliés non jouables deviendront des membres officiels de l’équipe dans l’opus suivant.

Notez que Reno, l’emblématique membre des Turks, sera très peu présent dans le jeu suite à la disparition de l’acteur qui l’incarnait, Keiji Fujiwara, en 2020. En conséquence, Elena occupera un rôle plus important.

© Square Enix

Quelles sont les nouveautés de gameplay de FF7 Remake ?

Le système de combat action-RPG de Final Fantasy 7 Remake fait son retour dans Rebirth. Les joueurs pourront effectuer différentes actions en temps réel comme l’attaque classique et pourront utiliser la pause active pour choisir une compétence ou une magie grâce aux matérias ou encore un objet à consommer.

Vous ne serez pas obligé de contrôler uniquement Cloud, puisqu’il sera possible de changer de personnage à la volée en cours de combat. Chaque protagoniste dipose de sa propre Limit Break, une capacité surpuissante, comme dans Final Fantasy 7 sur PS1.

© Square Enix

Ajoutons à cela l’habileté unique de chaque héros pour diversifier encore plus les possibilités en combat. D’ailleurs, le gameplay de Red XIII diffèrera un peu de celui de ses camarades. Square Enix inclut aussi une nouveauté dans cet épisode : les capacités de synergies. Selon Naoki Hamaguchi, elles viendront apporter une nouvelle dimension aux affrontements.

Cette nouvelle mécanique permet aux joueurs d’avoir recours à des commandes et capacités de synergie en utilisant une jauge similaire à celle des Limites. Ainsi, au cours des combats, les joueurs pourront ressentir encore plus qu’avant les relations et les liens qui unissent les personnages.

Pour débloquer des synergies, il faudra passer par l’arbre de compétences, qui sera bien de la partie. Les développeurs promettent aussi « de nombreuses matérias avec des capacités inédites ».

Dans Rebirth, le système d’invocation sera aussi étoffé par rapport à l’épisode précédent. Alexandre et Odin feront partie des divinités supplémentaires, mais Square Enix réserve visiblement une petite surprise supplémentaire aux fans. « Il y aura du nouveau contenu secondaire basé sur une invocation qui n’apparaissait pas dans le jeu Final Fantasy VII original », glisse le directeur du jeu.

Que savons-nous sur Final Fantasy 7 Remake 3 ?

Lors du Tokyo Game Show, le producteur de Rebirth, Yoshinori Kitase, dévoilait qu’une première ébauche de l’histoire était en cours d’écriture. Au-delà de ça, nous ne savons que très peu de choses sur le dernier jeu de la trilogie de remakes pour le moment.

Cependant, le leaker Im a Hero Too dévoilait il y a quelques semaines qu’un personnage deviendrait le héros de FF7 Remake 3 à la place de Cloud. S’agirait-il de Zack, que l’insider annonce déjà comme un protagoniste jouable dans FF7 Rebirth ? Difficile à dire. Quoi qu’il en soit, il convient de prendre ses propos avec des pincettes et d’attendre le 29 février 2024 pour y voir plus clair.