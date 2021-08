Fitbit charge 5 : prix, date de sortie, caractéristiques… tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau bracelet connecté de Fitbit

Beaucoup d’informations sur le Fitbit Charge 5 avaient fuité avant son annonce officielle, on en sait à présent un peu plus car Fitbit vient d’officialiser son tout dernier bracelet connecté.

FitBit Charge 5 – Crédit : Evan Blass

Prix et date de disponibilité

Le prix est en légère augmentation par rapport au Fitbit Charge 4 sorti en 2020. Ce dernier, initialement proposé à 150 euros, est aujourd’hui disponible pour 130 euros sur Amazon.

Le Fitbit Charge avec son bracelet standard fourni dans 2 tailles sera disponible pour 179 euros. Un prix plutôt haut de gamme si on compare à ce que propose Garmin, par exemple.

Le fabricant américain, détenu par Google, ne propose pas des bracelets connectés particulièrement bon marché, mais justifie ses prix par la présence de nombreuses fonctionnalités, de contenus additionnels autour du bien-être et de gammes d’accessoires assez étoffées.

L’achat d’un Charge 5 s’accompagne de 6 mois gratuits à Fitbit Premium, après cette période vous devrez débourser 8,99€/mois ou 79,99€ en une seule fois si vous choisissez un abonnement à l’année.

Le Fitbit Charge sera disponible en précommande à partir du 25 août.

Design et interface du Fitbit Charge 5

Pas de gros bouleversement au niveau du design extérieur. On retrouve l’écran rectangulaire, mais ce dernier intègre à présent la couleur et une luminosité renforcée pour garantir une parfaite lisibilité en toute circonstance.

De même, comme d’habitude sur ses différentes gammes de produits, Fitbit propose une large gamme de bracelets pour personnaliser sonCharge 5 selon ses envies ou son usage. Il est bien sûr étanche jusqu’à 50 mètres (5ATM).

Pour le reste, on retrouve l’interface Fitbit déjà déployée sur le récent Fitbit Luxe. La navigation s’effectue avec des swipes horizontaux pour accéder aux différentes fonctions et des swipes verticaux pour accéder à ses données santé et de bien-être.

Les caractéristiques du Fitbit Charge 5

On retrouve toutes les caractéristiques déjà présentes sur le Charge 4, mais viennent s’ajouter des fonctions autour de la santé qui ont fait leur apparition sur la Fitbit Sense. Ainsi, l’ECG (électro-cardiogramme) qui vous permet de faire un électrocardiogramme à la demande pendant 30 secondes en plaçant ses doigts de chaque côté de l’écran et l’AED (pour activité électrodermale) qui mesure votre température cutanée pendant votre sommeil sont intégrés.

En revanche, si vous souhaitez obtenir ces données sur de longues périodes il vous faudra être abonné à Fitbit Premium, les autres devront se contenter des 7 derniers jours. Une stratégie adoptée depuis quelque temps déjà pour inciter les utilisateurs à souscrire à l’offre Premium.

Nouvel indicateur à faire son apparition sur le Charge 5, le Daily Readiness. Il utilise les données issues de votre activité, de votre rythme cardiaque et de votre sommeil pour vous indiquer à quel moment il est opportun de faire du sport ou au contraire de vous relaxer. Nous n’avons jamais eu l’occasion de tester cette fonctionnalité, à suivre donc…

L’autonomie, l’une des grandes forces du fabricant si l’on compare à ce que peuvent offrir les Apple Watch, devrait continuer de flirter avec les 7 jours. Tout dépend bien sûr de votre usage du GPS intégré notamment. Nous vous en dirons plus lors de notre test.

Bien sûr, le Fitbit Charge 5 permet d’être notifié des appels et messages entrants, de se faire réveiller par vibration, d’activer un chronomètre… enfin d’accéder à toutes les fonctions qui sont devenues des incontournables de tout bracelet connecté qui se respecte.

