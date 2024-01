Free annonce l’arrivée d’une grosse nouveauté dans un SMS énigmatique

Pour bien débuter l’année, Free Mobile a promis à ses utilisateurs qu’un vent de nouveauté allait bientôt souffler. Selon toute vraisemblance, l’opérateur s’apprête à étoffer l’enveloppe data de son forfait 5G, celle-ci passant à 300 Go par mois.

© Envato

Une nouvelle box est en préparation dans les laboratoires de Free. Alors qu’on l’attendait pour la fin de l’année, le boîtier flambant neuf n’a toujours pas été lancé dans le grand bain. La moindre annonce de Free suscite ainsi beaucoup de théories, généralement farfelues. Quelques semaines après l’emballement médiatique suscité par une publication X, certains abonnés Free Mobile viennent de recevoir un message pour le moins énigmatique.

Dans ce dernier, le FAI souhaite une bonne année à ses utilisateurs et en profite pour teaser une surprise : “Free vous souhaite une merveilleuse année 2024 ! Un vent de nouveautés va très bientôt souffler chez Free. Quelque chose se prépare… Restez, encore et toujours, connecté(e)”. Sollicité par un internaute au sujet de la publication, Xavier Niel s’est contenté de partager un mème dans lequel Woodie dit : “Laisse-moi cuisiner”.

Free Mobile va faire un joli cadeau aux abonnés 5G

Cette surprise teasée par l’opérateur ne serait toutefois pas la Freebox V9 tant attendue. Selon Tiino-X83, le “petit fouineur” fétiche des Freenautes toujours à l’affut des dernières informations, le FAI s’apprêterait à gonfler l’enveloppe data incluse dans le forfait Free 5G qui fait partie des meilleurs forfaits sans engagement du marché.

Pour rappel, le forfait 5G de Free inclut 250 Go en 5G/4G pour 19,99 euros par mois (9,99 euros pour les abonnés Freebox Pop). Il propose également les appels, SMS/MMS illimités ainsi que 35 Go de data à l’étranger depuis 100 destinations. Notre informateur affirme que l’enveloppe allait passer à 300 Go mercredi 10 janvier. Un moyen de fêter dignement le douzième anniversaire de Free Mobile, lancé en janvier 2012.

🚀 Mercredi 10 janvier 2024, pour célébrer les 12 ans de Free Mobile, le forfait Free à 19,99€/mois passera de 250 Go à 300 Go de DATA !* pic.twitter.com/Xs4ZCbIvN8 — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 5, 2024

S’il se confirme, cet afflux de données mobiles sera forcément bien accueilli par les utilisateurs frénétiques de data. Ceux en revanche qui attendaient des nouvelles de la Freebox V9 devront prendre leur mal en patience.