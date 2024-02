Free : une énorme fuite expose vos données, attention aux faux appels et SMS

Free vient de subir un énorme vol de données. L’entreprise informe ses abonnés que leurs informations sensibles sont très probablement dans la nature. Méfiez-vous des faux appels et SMS que vous pourriez recevoir dans les prochains jours.

© DR

Plus tôt dans la semaine, une cyberattaque massive visant Viamedis et Amerys, deux opérateurs assurant la gestion du tiers payant pour de nombreuses complémentaires santé, exposaient les données des cartes vitales 33 millions de personnes. Ces attaques informatiques qui peuvent coûter cher aux particuliers et aux organismes visés n’épargnent aucun secteur.

Preuve en est que Free, qui vient juste d’annoncer la nouvelle Freebox Ultra, vient probablement de subir une cyberattaque massive, poussant l’entreprise à informer ses clients d’une potentielle fuite de leurs données personnelles.

Free victime d’un vol de données, les clients alertés par mail

Depuis hier soir, de nombreux clients de Free ont reçu un mail inquiétant leur indiquant que leurs données personnelles avaient sûrement fuité. « Nous vous informons que nous avons détecté une consultation suspecte de vos données personnelles pouvant mener à une perte de confidentialité de certaines de vos informations », peut-on lire dans le courrier électronique.

À lire > Free Mobile promet de ne pas augmenter ses prix jusqu’en 2027

Par ces mots, il ne fait pas doute qu’une cyberattaque a touché les systèmes informatiques de Free. Toutefois, le service client assure que les coordonnées bancaires, mots de passe et adresses mail des clients ne risquent rien. En revanche, il faut vous méfier de potentiels appels et SMS suspects que vous pourriez recevoir provenant soi-disant de Free dans les prochains jours.

#AlerteCyber Twitter, si tu es abonné #Freebox et que tu reçois ce genre de mail, c'est une authentique notification, et ne panique pas.

Redouble de vigilance si jamais tu reçois d'ici les prochains jours des SMS ou appels téléphoniques t'invitant à faire une manip #FaisTourner pic.twitter.com/ctsSqMy0jl — Alec ن Archambault (@AlexArchambault) February 8, 2024

Des pirates informatiques pourraient vous piéger en vous invitant à effectuer une opération sur votre espace abonné ou pire, à communiquer votre mot de passe, votre adresse ou vos informations bancaires.

Free assure que ses équipes « ont pris toutes les mesures de sécurité complémentaires nécessaires pour que cela ne se reproduise pas ». En l’état, difficile de savoir quels sont les risques réels pour les abonnés. Pour l’heure, Free se contente d’informer les clients par mail, mais il faut s’attendre à une communication officielle dans les prochaines heures si la cyberattaque fait de gros dégâts.

Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à aller consulter régulièrement votre espace abonné dans les prochains jours pour vous assurer qu’il n’y a aucune activité suspecte. Rappelons qu’en septembre dernier, un hacker avait déjà cherché à vendre des données d’abonnés de Free dérobées grâce à un accès salarié.