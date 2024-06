Free baisse le prix de l’option phare de son forfait à 2 €

© Pixabay, Free

Free tient toujours sa promesse de ne pas augmenter le prix de ses forfaits à 2 € et 19,99 € jusqu’en 2027. D’ailleurs, la filiale d’Iliad ne manque jamais une occasion de rappeler son engagement sur ses réseaux sociaux afin de soigner son image auprès du public, notamment des plus jeunes.

Toutefois, Free ne se prive pas de faire évoluer le tarif de l’option Booster de son forfait historique à 2 €. Alors qu’il venait d’augmenter très récemment, l’opérateur vient juste de baisser son prix sans changer l’enveloppe data comprise par l’option Booster.

Free baisse le prix de l’option Booster de son forfait à 2 €

Bonne nouvelle pour les abonnés au légendaire forfait Free à 2 €. L’opérateur vient, encore une fois dans la plus grande discrétion, de modifier le prix de l’option Booster. Alors que celui-ci était passé de 2,99 € à 4,99 € pour une enveloppe data grimpant à 20 Go au lieu de 5 Go en France métropolitaine, son tarif est maintenant de 3,99 €.

Free ne cesse de faire évoluer son option Booster depuis quelques mois. Cette fois-ci, les clients sont plutôt gagnants, alors espérons pour eux que l’opérateur stabilise ce tarif. Rappelons que l’option Booster comprend également 10 Go d’Internet par mois en Europe et DOM ainsi que les appels illimités vers ces destinations.

🇫🇷 ALERTE INFO | Le prix des forfaits mobiles Free 2€ et 19,99€ n’augmentera pas d'ici 2027. https://t.co/CzsSIjCakz — Free (@free) June 3, 2024

Free rappelle que « la souscription à l’option Booster est sans engagement et peut être annulée à tout moment ». Il s’agit d’une bonne chose pour les clients étant donné que le prix de l’option ne cesse d’évoluer. Si vous comptez souscrire à l’option, vous devez peut-être le faire rapidement au cas où Free déciderait une nouvelle fois d’augmenter son tarif de quelques euros prochainement.

Rappelons que le forfait à 2 € ne permet pas de profiter de la 5G, contrairement au Forfait Free 5G, dont l’enveloppe data vient de passer à 300 Go sans augmentation de prix. Celui-ci est toujours facturé à 19,99 € par mois par l’opérateur.