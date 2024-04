Meilleur forfait sans engagement : quel abonnement choisir ?

Budget Appel Data Sans engagement 12 mois 24 mois Avec mobile Sans mobile Auchan Telecom B-And-You Bleutel Bouygues Telecom Cdiscount Mobile Coriolis Free Mobile La Poste Mobile Lebara Lyca Mobile Mint Mobile NRJ Mobile Orange Prixtel RED SFR Sosh Source Mobile Syma Mobile TeleCoop Youprice Bouygues Telecom Free Mobile Orange SFR Data / Internet Appels hors U.E. Forfait bloqué Forfait ajustable 5G Comparer Pertinence Prix Appels Internet Forfait B-And-You Série limitée 130 Go 5G illimités illimités 130Go 5G International Sans mobile Sans engagement 12€99 Voir l'offre Forfait RED Série limitée 130 Go 5G illimités illimités 130Go 5G International Sans mobile Sans engagement 12€99 Voir l'offre Forfait Lyca Mobile Forfait Illimité 80 Go 5G illimités illimités 80Go 5G International Sans mobile Sans engagement 7€99 Voir l'offre Forfait Syma Mobile Le Neuf 150 Go illimités illimités 150Go 4G+ International Sans mobile Sans engagement 9€99 Voir l'offre Forfait Prixtel Le grand 150 Go illimités illimités 150Go 4G+ International Sans mobile Sans engagement 9€99 Voir l'offre Forfait Free Mobile Série limitée Free 140 Go illimités illimités 140Go 4G+ International Sans mobile Sans engagement 9€99 19,99€ Voir l'offre Pendant 12 mois + Appli Free Ligue 1 offerte Forfait SFR Série limitée 100 Go 5G illimités illimités 100Go 5G International Sans mobile Sans engagement 15€99 30,99€ Voir l'offre Pendant 6 mois Forfait Lebara Série limitée 100 Go illimités illimités 100Go 4G International Sans mobile Sans engagement 8€99 Voir l'offre Forfait Orange Série limitée 100 Go 5G illimités illimités 100Go 5G International Sans mobile Sans engagement 16€99 31,99€ Voir l'offre Pendant 6 mois Forfait Prixtel Oxygène 100 Go illimités illimités 100Go 4G International Sans mobile Sans engagement 8€99 Voir l'offre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

🤔 Qu’est-ce qu’un forfait sans engagement ?

Il s’agit tout simplement d’un type d’abonnement résiliable à tout moment. Ils sont d’ailleurs devenus omniprésents et représentent la majorité des forfaits vendus en France. Aujourd’hui, absolument tous les acteurs du secteur proposent ce type de formule. Cependant, les opérateurs historiques commercialisent majoritairement des offres avec engagement 12 ou 24 mois, même si depuis quelques années ils s’ouvrent de plus en plus à cette pratique.

🗽 Quels sont les avantages d’un forfait sans engagement ?

C’est beaucoup moins cher qu’un forfait avec engagement, et cela vous permet d’avoir une meilleure flexibilité. En effet, un abonnement 24 mois vous oblige à rester deux ans avec le même forfait. Ce n’est pas l’idéal si vous appréciez consulter les meilleurs bons plans régulièrement pour avoir les forfaits les moins chers, car les opérateurs, qu’ils soient historiques ou MVNO, commercialisent souvent des offres limitées et intéressantes.

De plus, il est maintenant tout à fait possible de garder son numéro de téléphone, mais les démarches peuvent être assez fastidieuses en fonction de l’opérateur de départ et celui de destination. En résumé, c’est la solution la plus économique si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile.

🤨 Quels sont les inconvénients d’un forfait sans engagement ?

Comme nous venons de le voir, les forfaits sans engagement offrent de nombreux avantages. Cependant, il y a quelques inconvénients avec ces derniers. Tout d’abord, il est presque impossible de se procurer un smartphone à un tarif avantageux avec ces formules. Même si certains opérateurs proposent des mobiles avec les abonnements, les prix ne sont pas les mêmes qu’avec une solution à engagement. De même, on peut noter que l’enveloppe de data pour l’étranger est souvent très faible. C’est généralement vrai pour les formules les moins onéreuses.

Enfin, si vous passez par un MVNO, toutes les démarches se font en ligne ou par téléphone. En effet, ces derniers ne disposent pas de boutique physique.

🧐 Quels opérateurs proposent des forfaits sans engagement ?

Tous les opérateurs, qu’ils soient des MVNO, historiques ou des filiales low cost comme Sosh, Orange, Free, SFR NRJ Mobile et Cdiscount Mobile. Ils permettent d’attirer de nombreux clients souhaitant garder une liberté d’action et un moyen de changer d’offre à tout moment. Ils sont devenus les plus répandus. En bref, tout le monde propose aujourd’hui des formules sans engagement. Cependant, il existe des différences en matière de prix et d’options disponibles d’un opérateur à l’autre.

👉 Dois-je choisir un forfait 4G ou 5G ?

Bien que les opérateurs n’ont de cesse de mettre en avant la 5G, ce type de connectivité n’est pas toujours très utile. En effet, même si la vitesse est bien supérieure à la 4G (environ 10x plus rapide), les abonnements sont généralement plus onéreux pour une même enveloppe de data. De même, il faut posséder un appareil compatible.

Enfin, notons que le déploiement de la 5G est loin d’être complet en France. Cette dernière se réserve encore essentiellement aux grandes agglomérations et à leurs environs. D’un autre côté, si vous avez l’habitude de consommer des séries ou des films en 4K, cela peut devenir une solution intéressante. Cela est également vrai si vous devez télécharger des fichiers volumineux sur votre mobile. Mais pour le commun des mortels, la différence reste minime. D’ailleurs, c’est encore plus vrai si vous utilisez essentiellement les réseaux sociaux avec votre mobile.

📲 Qu’est-ce qu’un MVNO ?

Ce que l’on appelle un MVNO (Mobile Virtual Network Operator) est un opérateur entièrement virtuel qui n’a pas de boutique physique. Il s’agit souvent de filiales de grandes entreprises comme Auchan avec Auchan Télécom, ou encore E.Leclerc avec Réglo Mobile. Toutefois, ils ne disposent pas de leurs propres infrastructures, et louent les antennes des opérateurs historiques.

Dans le passé, ils avaient des accords avec tous les opérateurs historiques, ce qui leur permettait de couvrir un large réseau. Désormais, la plupart ne s’appuient que sur un seul fournisseur.

📡 La qualité réseau est-elle la même qu’avec un forfait avec engagement ?

Cela dépend si vous êtes chez un MVNO, une filiale low cost ou un opérateur historique. Si vous prenez un forfait sans engagement chez Orange, réputé pour avoir les meilleures infrastructures réseau, la qualité réseau et de connexion à Internet sera exactement la même qu’avec un forfait plus haut de gamme avec engagement du même opérateur. En résumé, ce qui compte est de savoir si un MVNO utilise les infrastructures de Free, Orange, SFR ou Bouygues Telecom.

🏆 Les meilleurs forfaits sans engagement

Orange 170 Go 5G à 22,99 € / mois, le meilleur forfait sans engagement

Cette offre constitue le haut du panier des forfaits sans engagement chez l’opérateur. Vous bénéficiez d’un nombre conséquent de 170 Go internet en 5G dont 100 dans l’Union européenne, la Suisse et Andorre, et bien sûr dans les territoires d’outre-mer. Toute la communication ne comporte aucune limite de temps. Orange étant le meilleur réseau mobile pour la 13ème fois consécutive.

Ce forfait est d’autant plus intéressant puisque les 22,99 € ne concernent que les six premiers mois, avant de passer à 34,99 euros mensuels. L’abonnement étant sans engagement, libre à vous de poursuivre ce forfait ou d’en changer.

Orange 170 Go (5G) à 22,99 €

Free 5G 250 Go à 19,99 € / mois, le meilleur abonnement pour faire le plein de data

Vous êtes un utilisateur intensif et regardez souvent du streaming sur les applications dédiées. De plus, vous pouvez jouer autant que vous le souhaitez à des jeux mobiles dès que vous n’êtes pas chez vous. Cet abonnement est fait pour vous. Avec 250 Go, même dans l’optique où vous utilisez votre téléphone très souvent, pas sûr que vous atteindrez la limite avant la fin du mois si vous avez une box chez vous. À l’étranger, vous disposez d’un quota de 35 Go en 4G depuis 100 destinations. Il dispose bien évidemment des appels et SMS/MMS illimités.

Bien sûr, il est sans engagement et vous permet donc de résilier à tout moment. Cette offre concerne les non abonnés Freebox. Pour ceux ayant un abonnement, le prix descend à 15,99 euros mensuels et il n’y a plus de limite concernant l’enveloppe de data mobile. Pour ceux disposant de la Freebox Pop, le prix passe sous la barre de la dizaine d’euros pour atteindre 9,99 € par mois.

Forfait Free 250 Go à 19,99 €

Sosh 140 Go 5G à 20,99 € / mois, le meilleur forfait pour profiter du réseau Orange

Orange est l’opérateur réseau numéro 1 en France, grâce à des infrastructures de qualité et entretenues régulièrement. Toutefois, l’entreprise s’appuie sur cet argument pour proposer des offres à prix très élevés. Avec l’ascension fulgurante de Free à la fin des années 2000, Orange a créé Sosh pour concurrencer l’entreprise de Xavier Niel.

Sa filiale low cost Sosh propose uniquement des forfaits sans engagement en diminuant considérablement le prix des offres, tout en permettant à ses clients de bénéficier du meilleur réseau. C’est donc un atout conséquent qui pourrait faire la différence dans votre choix. Notez par ailleurs qu’il s’agit de l’opérateur low cost le plus cher sur ce segment.

Ce forfait vous permet de profiter d’une large enveloppe de 140 Go en 5G dont 25 Go depuis la zone Europe (sauf Suisse et Andorre) et les territoires d’outre-mer, des appels, SMS/MMS sans limite. Contrairement à sa maison-mère et quelques-unes de ses offres les plus chères, Sosh n’offre pas la possibilité de profiter d’un tarif réduit d’un smartphone, mais il est possible d’étaler le paiement.

Syma Mobile 100 Go à 8,99 € / mois, le meilleur forfait pour l’international

Syma Mobile a été racheté en 2022 par SFR et en a fait son opérateur low cost tourné vers l’international. En plus de bénéficier d’un très bon rapport qualité prix avec un prix mensuel inférieur à 10 euros (8,99 €), il permet d’appeler depuis la France métropolitaine vers 100 destinations en incluant par ailleurs les mobiles européens.

Si vous souhaitez utiliser Internet, vous disposez d’une enveloppe data de 100 Go en 4G (5G en option moyennant 3 euros supplémentaires) dont 10 Go depuis l’Union européenne et les DOM TOM. Les appels, SMS/MMS sont bien évidemment illimités et l’offre est sans engagement. Le MVNO profite par ailleurs du réseau SFR qui bénéficie d’une couverture réseau à hauteur de 99 %.

Syma Mobile 100 Go à 8,99 €

Free Mobile 2h d’appels 2€ / mois, le bon choix pour les adolescents

Le célèbre abonnement à 2 € pour 2h d’appels continue d’officier comme l’entrée de gamme du catalogue. Au départ, les SMS étaient aussi limités mais au fil du temps, la limitation de la messagerie textuelle a disparu, mais le prix n’a pas bougé. Ce forfait n’est clairement pas destiné à ceux ayant une utilisation intensive de leurs smartphones, car l’enveloppe de data mobile est très peu élevée : 50 Mo. Néanmoins, avec 2h d’appels et des SMS sans plafond, ce forfait est destiné aux parents qui souhaitent l’offrir à leur enfant qui vient d’obtenir son premier smartphone. D’ailleurs voici notre sélection des meilleurs premiers mobiles pour un adolescent.

Il est d’ailleurs possible d’appeler vers les mobiles et fixes des territoires d’outre-mer. Il en est de même pour les SMS. Sur ce segment des forfaits hard discount, Free est d’ailleurs le moins cher, et le forfait est gratuit pour tous les abonnés Freebox. En bref, le meilleur forfait à moins de 5 euros.

Forfait Free 2H d’appels à 2 €

✋ Peut-on vraiment résilier à tout moment un forfait sans engagement ?

Oui, vous n’avez aucun souci à vous faire de ce côté-ci. Si vous le souhaitez, vous pouvez même résilier votre abonnement au bout d’un mois. De même, vous pouvez le conserver aussi longtemps que vous en avez envie. Cependant, prenez garde, certains opérateurs finissent par augmenter les prix au bout de 12 ou 24 mois. Donc, gardez toujours bien un oeil sur votre facture. Cependant, ces hausses de tarif sont souvent précisées au moment de la souscription.

☎️ Comme changer de forfait tout en conservant mon numéro de téléphone ?

De nos jours, il est tout à fait possible de conserver son numéro de téléphone même en souscrivant à un abonnement sans engagement. Pour ce faire, il faut récupérer son code RIO. Les démarches à réaliser sont particulièrement simples et nous allons ici vous lister les différentes étapes.

Tout d’abord, il faut contacter le 3179 (service disponible 24/24h et 7/7j)

(service disponible 24/24h et 7/7j) Vous allez alors recevoir un SMS indiquant votre identifiant qui prend la forme de 12 chiffres et lettres.

qui prend la forme de 12 chiffres et lettres. Si vous êtes engagés, il sera précisé la durée d’engagement restante.

Au moment de la souscription à votre nouveau forfait, vous devez communiquer votre code RIO.

À partir de ce moment, l’opérateur va s’occuper des démarches. Si vous êtes déjà abonnés chez un autre fournisseur, il va s’occuper de la résiliation de votre abonnement.

Attention, cette démarche ne permet pas de se soustraire aux frais relatifs à la fermeture de la ligne si vous étiez engagés chez un autre opérateur.

