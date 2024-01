Freebox Ultra : comment profiter de 4 forfaits 5G illimitée à prix cassés grâce à la box

La Freebox Ultra vous permet de bénéficier de quatre forfaits Free Mobile 5G illimitée à un tarif préférentiel pour vous et vos proches. En revanche, ce prix réduit ne s’applique que dans certaines conditions, ce qui devrait frustrer les abonnés actuels laissés sur la touche.

© Free

La Freebox Ultra vient tout juste de se dévoiler qu’elle est déjà victime de son succès. La box de Free équipée du Wi-Fi 7 a visiblement attiré un très grand nombre de clients de l’opérateur et de nouveaux venus.

Il faudra attendre jusqu’à trois mois avant de récupérer votre Freebox Ultra dans le pire des cas, quel que soit l’abonnement choisi parmi les deux proposés. En plus de son offre TV généreuse et de ses débits montants et descendants de 8 Gb/s, les abonnés à la Freebox Ultra peuvent bénéficier de quatre forfaits mobiles 5G à prix réduit.

Vous pouvez payer moins cher les forfaits mobiles 5G illimitée grâce à la Freebox Ultra

Free n’oublie pas de valoriser ses forfaits mobiles dans son offre Freebox Ultra. Les abonnés à la nouvelle box peuvent bénéficier de quatre forfaits mobiles pour leurs proches à un tarif préférentiel. Ainsi, le forfait Free Mobile 4G/5G illimité coûte 9,99 €/mois pendant un an, puis 15,99 €/mois.

Attention, la réduction est différente en fonction du moment où vous souscrivez à un forfait Free Mobile 5G illimité. Le tarif préférentiel évoqué plus haut vaut uniquement « pour les forfaits Free 5G souscrits après la souscription à la Freebox Ultra ».

Malheureusement, pour les forfaits Free 5G souscrits avant l’abonnement à la Freebox Ultra, vous payerez 15,99 €/mois, précise l’opérateur sur son site officiel. Voilà de quoi frustrer les clients fidèles, qui ne peuvent pas non plus bénéficier de la remise d’un an sur la Freebox Ultra, sauf sous certaines conditions.

© Free

Rappelons que si vous possédez un abonnement box dans une autre société, le forfait Free 5G coûte 19,99 €/mois et se limite à 250 Go de données par mois. Celui-ci est sans engagement, puisque Free est convaincu que les abonnés seront satisfaits du service, comme l’expliquait Xavier Niel lors de la présentation de la nouvelle box.

L’opérateur met toutes les chances que de son côté pour que la Freebox Ultra, bien différente de la Delta, séduise les consommateurs et cela semble déjà payer. À l’heure où le prix de l’électricité augmente, notez que vous allez aussi pouvoir faire baisser votre consommation d’énergie grâce à la Freebox Ultra.