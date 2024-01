Freebox Ultra officielle : Free dévoile sa nouvelle box surpuissante à partir de 39,99 euros/mois

Lors d’une conférence digne d’une keynote d’Apple, Free a dévoilé ce mardi sa nouvelle box V9. Celle-ci a été nommée Freebox Ultra et propose plusieurs améliorations intéressantes : 8 Gbits/s en débit descendant et montant, arrivée du WiFi 7… On vous dit tout !

Free avait disséminé quelques indices ces dernières semaines avant d’annoncer finalement qu’une conférence allait se tenir mardi 30 janvier. Et de promettre “du jamais vu” pour faire monter la mayonnaise. On se doutait que l’évènement allait être dédié à la nouvelle box du FAI. Comme prévu, ce dernier a présenté sa nouvelle Freebox nommée Ultra lors d’une conférence où Tom’s Guide était présent. On vous résume les principales annonces !

Quelles sont les caractéristiques de la Freebox V9 Ultra ?

Voici les principaux points à retenir :

Débit symétrique de 8 Gbit/s (montant et descendant)

Arrivée du WiFI 7

Deux ports SFP (un dédié à la fibre et un port 10G pour le réseau local)

Quatre ports Ethernet 2.5G

Emplacement M.2 pour un SSD NVMe

Boîtier TV 4K HDR et Dolby Atmos

La Freebox Ultra embarque le Wi-Fi 7

La Freebox V9 propose des débits descendants et montants de 8 Gbit/s. Il s’agit d’un débit symétrique encore jamais atteint chez l’opérateur. Pour rappel, la Freebox Delta permet des débits descendants allant jusqu’à 8 Gbits/s et des débits montants allant “seulement” jusqu’à 700 Mbit/s. C’est donc une amélioration sensible sur ce point.

Par ailleurs, la Freebox Ultra prend en charge le WiFi 7 exploitant la bande 6 GHz comme une fuite l’avait prédit. Moins encombrée, cette bande de fréquences permet ainsi d’offrir une stabilité accrue et une latence moindre, en particulier dans les zones denses. Ce nouveau standard permet en outre de gonfler les débits et de réduire la latence. Selon l’opérateur, il peut atteindre “jusqu’à 6 Gbit/s sur plusieurs appareils en simultané, du jamais vu”, se montrant “jusqu’à 5 fois plus rapide que le Wi-Fi 6 de la dernière génération de Freebox”.

L’opérateur a également mis l’accent sur le mode éco WiFi qui permet de désactiver les bandes de fréquences inutilisées. Un moyen de faire des gains d’énergie notables. Les abonnés auront également droit à un routeur mobile 4G dans l’attente de l’installation de la fibre. Ce “pocket WiFI 4G” pourra être conservé pendant toute la durée de la souscription, un bon point en cas de panne.

© Tom’s Guide

L’option Veille Totale peut s’activer lorsque vous n’utilisez pas votre réseau (pendant la nuit notamment). Celle-ci permet de faire une économie d’énergie de 95 % selon l’opérateur. Fait appréciable, elle se synchronise avec tous les répéteurs déployés chez vous.

Côté TV, la Freebox V9 est logiquement compatible avec l’application Oqee TV. On retrouve une myriade de services de SVOD inclus dans l’abonnement ainsi que certaines chaînes thématiques :

Prime Video

Netflix

Eurosport

Free Ligue 1

Universal+

Disney+

Combien coûte la nouvelle Freebox Ultra ?

L’abonnement Freebox Ultra coûte 49,99 euros par mois pendant 12 mois puis passe à 59,99 euros par mois. Il existe également une offre moins onéreuse baptisée Freebox Ultra Essentiel dénuée des services d’abonnements comme Netflix. Celle-ci coûte 39,99 euros/mois pendant 1 an puis passe ensuite à 49,99 euros/mois.

La nouvelle Freebox est d’ores et déjà disponible pour les nouveaux abonnés comme pour les anciens. Pour résumer :