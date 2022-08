Mad Max Furiosa : Chris Hemsworth métamorphosé sur le tournage

Les avis commencent à pleuvoir – Crédit : Marvel Studios

C’est un spin-off très attendu qui fera la lumière sur la jeunesse de Furiosa, le personnage central de Mad Max: Fury Road. Campée par Charlize Theron, elle s’oppose au redoutable Immortan Joe qui ne sera toutefois pas l’unique antagoniste de Mad Max Furiosa. Ce préquel sera construit autour d’un autre méchant campé par Chris Hemsworth qui a subi une transformation physique déroutante pour ce rôle.

On le connaît évidemment pour son incarnation de Thor dans le MCU. Mais l’acteur australien a bien d’autres cordes à son arc. Dans Furiosa, Chris Hemsworth donnera ainsi la réplique à Anya Taylor-Joy. Celle-ci se chargera du rôle-titre, succédant ainsi à Charlize Theron. De son côté, le comédien devrait camper le rôle de l’antagoniste Dementus, un chef de guerre à la tête d’une horde de motards où se retrouve malgré elle Furiosa.

Mad Max Furiosa : Dementus sera au cœur du spin-off

Dementus va croiser le fer avec Immortan Joe pour obtenir l’hégémonie. Au milieu des combats, Furiosa devra se démener pour survivre et rentrer chez elle à bon port. Bien que cela n’ait pas encore été confirmé officiellement, il semble bien que Hemsworth prêtera ses traits à Dementus. Dans des photos volées du tournage, l’acteur porte un nez prothétique grotesque et une barbe grise hirsute. Il est affublé d’un pantalon et de bottes en cuir surplombés par une veste de hussard napoléonien aux manches arrachées.

Son personnage semble également porter une attelle de jambe très similaire à celle utilisée par Max dans la franchise. Loin de ses attributs super-héroïques, Hemsworth a l’air sinistre et convient parfaitement au monde post-apocalyptique effroyable que les fans de Mad Max connaissent si bien. Quoi qu’il en soit, il faudra patienter pour obtenir plus de détails concrets sur son personnage. Furiosa est actuellement programmé pour le 24 mai 2024.