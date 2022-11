Mad Max Furiosa : cette actrice a réalisé ses cascades alors qu’elle n’a pas le permis

Mad Max: Fury Road © Village Roadshow Films

Selon des photos volées du tournage, Mad Max Furiosa fera honneur à la franchise avec une kyrielle de véhicules post-apocalyptiques. Les courses endiablées seront ainsi au rendez-vous dans ce préquel qui ne débarquera pas de sitôt, sa date de sortie étant programmée pour le 22 mai 2024. Il s’agira d’un préquel qui s’attadera sur la jeunesse de Furiosa.

Celle-ci se retrouve sous l’emprise d’une escouade de motards commandée par Dementus. En arpentant le Wasteland, le groupe va se confronter à la Citadelle dirigée par l’Immortan Joe. Alors que les deux hordes luttent pour l’hégémonie, Furiosa va devoir s’employer pour rester en vie et retourner chez elle. C’est Anya Taylor-Joy qui a été choisie pour incarner cette version jeune de Furiosa. Elle aura ainsi la lourde tâche de succéder à Charlize Theron.

À lire > Mad Max Fury Road : Tom Hardy et Charlize Theron allaient en venir aux mains

Mad Max Furiosa : des cascades en pagaille au programme

Interrogée par IndieWire, l’actrice n’a en tout cas pas froid aux yeux. Elle confie avoir réalisé des cascades chaloupées lors du tournage. Et ce alors qu’elle n’a pas le permis de conduire. Plutôt cocasse n’est-ce pas ? « Je n’ai pas le permis, donc je ne peux pas conduire. Je ne peux pas rouler sur une autoroute, je ne peux pas me garer entre deux voitures, mais si vous avez besoin de moi pour faire un 180° dans un camion, je peux le faire sans percuter les caméramans, ce qui est génial », explique-t-elle avec humour.

À terme, elle espère « rester dans un endroit assez longtemps pour obtenir le permis de conduire ». Toujours dans la même interview, Anya Taylor-Joy indique qu’elle avait « rarement été aussi sale et couverte de sang » pour un tournage. Ce qui n’est pas pour lui déplaire : « Quand je peux me salir ou être pleine de sang, quand je ne suis pas obligée d’être apprêtée, je m’amuse, c’est dans ces moments que je suis le plus à l’aise ».

Mad Max Furiosa mettra également en scène Chris Hemsworth qui a été métamorphosé pour les besoins du film. Il devrait incarner le rôle du chef de guerre Dementus.

Source : IndieWire