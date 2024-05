Mad Max : Furiosa enflamme Cannes, les acteurs reçoivent une standing ovation de 6 minutes

Furiosa était projeté ce mercredi dans le cadre du Festival de Cannes et l’accueil du public s’est révélé extrêmement chaleureux pour le nouveau film Mad Max. Les acteurs Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy ont reçu une standing ovation de pas moins de 6 minutes.

Au Festival de Cannes où il était projeté hier, Furiosa n’a pas déplu, c’est le moins qu’on puisse dire. Variety rapporte que les acteurs principaux du nouveau film Mad Max, Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, ont reçu une standing ovation de 6 minutes après la séance. C’était attendu : les premiers avis sur Furiosa étaient tombés la semaine dernière, montrant que le film est une réussite.

Furiosa, le prequel de Mad Max: Fury Road, s’annonce fou

Au vu des bandes-annonces, les fans de Mad Max: Fury Road peuvent se réjouir, Furiosa semble être dans la même veine. Si Furiosa n’est que seulement sous-titré “Une saga Mad Max”, il est en réalité bien la suite de Fury Road. Au programme, toujours des véhicules faits de bric et de broc lancés dans des courses-poursuites à travers des paysages post-apocalyptiques.

La différence se trouve toutefois dans le choix des personnages, qui justifie le nom du film. Mad Max sera absent. Le rôle principal sera cette fois-ci féminin : Imperator Furiosa, personnage campé par Charlize Theron dans le film de 2015. Mais c’est Anya Taylor Joy qui officiera dans le rôle cette fois-ci, puisque ce film est un prequel : Furiosa apparaîtra donc beaucoup plus jeune. L’actrice confiait récemment avoir réalisé ses cascades dans Furiosa alors qu’elle n’a pas le permis !

George Miller avait initialement envisagé d’utiliser des effets spéciaux pour rajeunir Charlize Theron à l’écran. D’autant plus qu’au Festival de Cannes, le réalisateur de 79 ans indique les outils numériques l’intéressent considérablement dans le cinéma d’aujourd’hui, selon CNBC. La manœuvre aurait été finalement trop difficile, Miller préférant opter pour Anya Taylor-Joy.

À lire > Mad Max Furiosa : Chris Hemsworth méconnaissable sur le tournage

En 2024, les films avec pour arrière-plan le désert ont la cote : pour l’instant, c’est Dune 2 qui a explosé le box-office. Mais en ce mois de mai où seul Kingdom of the Planet of the Apes semble à même de concurrencer Furiosa, George Miller pourrait bientôt venir marcher sur les plates-bandes de Denis Villeneuve comme réalisateur au plus gros succès de cette année, mais aussi au film le plus long.

Car le public de Cannes est exigeant et le genre de standing ovation qui s’est tenu mercredi n’est réservé qu’aux meilleurs films. Si cela vous donne d’autant plus envie de le voir, un peu de patience, l’attente ne sera plus longue : Furiosa: a Mad Max Saga sort ce mercredi 22 mai dans les salles sombres en France. Il sera possible de la voir en avant-première la veille dans certains cinémas.