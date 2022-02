Galaxy Book2 Pro : Samsung annonce 4 ultrabooks OLED, dont 2 modèles transformables en tablette

Dans un mois, Samsung débutera la commercialisation de la seconde mouture de ses PC portable Galaxy Book, qui n’étaient pas disponibles en France. Deux configurations vont ainsi faire leur apparition sur le site de constructeurs et ceux des autres vendeurs en ligne français : les Galaxy Book2 Pro et Galaxy Book2 Pro 360. Chaque modèle sera disponible en versions 13,3 et 15,6 pouces.

Samsung Galaxy Book2 Pro

Tous ces PC portables exploiteront une dalle OLED, au format 16:9 et avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Comme son nom l’indique, le Galaxy Book 2 Pro 360 est équipé d’un écran OLED tactile pouvant pivoter sur 360 degrés, pour une utilisation mode tablette, sur laquelle on peut prendre des notes ou dessiner. Il sera livré avec un stylet. Selon Samsung, l’écran de ce modèle devrait offrir une luminosité élevée (500 nits). La version de 15,6 pouces du Galaxy Book2 Pro pourra quant à elle être équipée en option d’un emplacement pouvant recevoir une carte nano SIM 5G.

Les Galaxy Book2 Pro embarqueront un processeur Intel Core i5 ou Core i7 de douzième génération (avec puce graphique Iris Xe), accompagné de 8, 16 ou 32 Go de mémoire et d’un SSD (jusqu’à 1 To). Ces configurations s’annoncent ultra légères, puisque leur poids sera de seulement 870 grammes et 1,1 kg, respectivement pour le Galaxy Book 2 Pro 13,3 et 15,6 pouces (un peu plus pour les versions 360).

Samsung Galaxy Book2 Pro

La connectique du Galaxy Book2 Pro comprendra deux ports USB C (dont un compatible Thunderbolt 4), un de type USB A et un lecteur de cartes mémoire microSD. Le port USB A sera remplacé par un second USB C (non Thunderbolt 4) sur le Galaxy Book2 Pro 360. Les technologies Wi-Fi 6E et Bluetooh 5.1 seront de la partie pour les transferts de données sans fil.

Pour le reste, on peut citer en vrac l’intégration d’une Webcam Full HD, d’un clavier rétro éclairé, d’une batterie de 63 / 68 Wh (13,3 / 15,6 pouces) et d’un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton de démarrage. Un chargeur USB C de 65 W sera fourni.

Le Galaxy Book2 Pro sera proposé à partir de 1449 € (13,3 pouces, Core i7, 16 Go de mémoire et 512 Go d’espace de stockage), dès le 1er avril prochain. Pour le Galaxy Book2 Pro 360, il faudra tabler sur un premier prix de 1549 € avec les mêmes composants.

Et si vous pré commandez un de ces Galaxy Book2 Pro, Samsung vous offrira le moniteur 27 pouces Full HD incurvé C27F396, d’une valeur de 179 € ! Ensuite, si vous vous décidez entre le 1er avril et le 15 mai, vous recevrez gratuitement les écouteurs Galaxy Buds Pro.

A lire également > Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2022 par marque