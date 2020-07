Galaxy Note 20 Ultra : un benchmark dévoile une différence importante avec la version américaine

Le débat Exynos vs Snapdragon ne montre aucun signe de ralentissement dans un avenir proche. L’Exynos 990 qui équipe la série Galaxy S20 sur la plupart des marchés est inférieur en termes de performances au Snapdragon 865 que Samsung utilisait sur des marchés comme les États-Unis et la Chine. Pour le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra, Samsung a décidé de conserver la même puce Exynos tout en faisant évoluer le Snapdragon 865 vers le Snapdragon 865+.

Plus tôt dans l’année, un modèle nommé SM-N986U a été listé sur Geekbench, on supposait qu’il s’agirait de la Note 20. On ne savait pas s’il s’agissait ou non de la variante Snapdragon 865+ du téléphone, mais cela avait été par la suite confirmé. Dans ce benchmark le téléphone avait obtenu un score de 985 points en single-core et de 3220 points en multi-core.

Crédit : Techno Harry – YouTube

Un nouveau benchmark confirme que les niveaux de performance du Galaxy Note 20 et du Galaxy Note 20 Ultra, qui devraient être présentés le 5 août, seront similaires à ceux des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, ce qui ne devrait pas être une surprise puisque les deux séries phares sont équipées du même processeur. Des récentes fuites avait indiqué que l’Exynos 990 avait été survitaminé pour l’occasion, mais il n’en est rien.

L’appareil porte le même numéro de modèle SM-N986B que celui qui a été vu auparavant et est équipé de 12 Go de RAM. Sans surprise, il fonctionne sous Android 10. Celui-ci a obtenu 928 points en single-core et 2721 en multi-core. Ces scores sont comparables à ceux du Galaxy S20 Ultra d’Exynos, mais sont inférieurs à ceux des téléphones Snapdragon 865+.

Galaxy Note 20 : Samsung laisse fuiter son smartphone sur son propre site

L’écart de performances se creuse entre les marchés ou les Note 20 seront commercialisés

Certains tests avaient déjà mis en lumière des différences majeures en termes de performances entre la version française et la version américaine de la série Galaxy S20. En effet, l’Exynos, seul processeur disponible sur le marché français, causerait des écarts d’autonomie avec la version américaine. La version française aurait jusqu’à 30% moins d’autonomie, ce qui représente plusieurs heures d’utilisation en moins.

D’autres polémiques avaient également éclaté sur la vitesse d’ouverture des applications. De plus, la version Exynos ne dispose pas non plus du même capteur 12 mégapixels que sur la version Snapdragon. Il s’agit sur notre marché d’un ISOCELL S5K2LD, et d’un IMX555 sur la version américaine. Les résultats des deux capteurs seraient assez proches, mais moins satisfaisants sur notre version.

En attendant, vous pouvez découvrir les images réelles du téléphone, qui a déjà été pris en main par certains utilisateurs.

Source : geekbench